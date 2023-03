Włocławek podaruje Ukrainie cztery autobusy! Pojazdy zawiozą też dary

Miasto przekaże Ukrainie cztery Chodzi o cztery autobusy z silnikami Diesla, które zostały zastąpione pojazdami elektrycznymi/Na zdjęciu: autobusy MPK we Włocławku, archiwum, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku, Facebook

Cztery autobusy, obecnie wożące mieszkańców Włocławka, wkrótce będą służyć Ukraińcom. Miasto, w odpowiedzi na apel ukraińskich samorządów, zdecydowało się przekazać im pojazdy, które pierwotnie zamierzało sprzedać.

Zastępca prezydenta Włocławka odpowiedzialny za komunikację zbiorową, Krzysztof Kukucki, podkreśla, że o taki prezent prosili sami Ukraińcy. Spora część ukraińskich autobusów miejskich została skierowana na front i służyła do ewakuacji cywilów. Większość z nich została zniszczona.– Prezydent (Marek Wojtkowski – przyp. red.) podjął decyzję o tym, żeby odpowiedzieć na apel samorządowców ukraińskich i te cztery autobusy przekazać na Ukrainę – mówi. – To jest związane z faktem, że od początku konfliktu część floty transportu publicznego z Ukrainy została przekierowana na front i pomagała w ewakuacji mieszkańców, a niestety w miastach autobusów brakuje – stąd odpowiadamy na ten apel i Włocławek w takiej formie też będzie wspierał Ukrainę. Te autobusy dzisiaj przewożą mieszkańców Włocławka, więc ich stan techniczny jest zadowalający – podkreśla. Chodzi o cztery autobusy z silnikami Diesla, które zostały zastąpione pojazdami elektrycznymi.Stare autobusy Miasto zamierzało pierwotnie sprzedać na sprzedaż. Poprzednie podobne transakcje wskazują, że za jeden pojazdy ratusz mógłby uzyskać około 20 tys. złotych.Na Ukrainę autobusy nie pojadą puste. Włocławek liczy na to, że mieszkańcy wypełnią je darami dla walczących sąsiadów. Chodzi głównie o konserwowaną żywność i materiały higieniczne. Wkrótce ratusz ogłosi zbiórkę.