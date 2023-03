Radni PiS z Grudziądza apelują o obniżenie czynszów. „Są nie do udźwignięcia dla mieszkańców”

Czynsze w Grudziądzu są za wysokie – twierdzą radni Prawa i Sprawiedliwości. W środę (1 marca) zorganizowali konferencję w tej sprawie i zapowiedzieli interpelację do prezydenta miasta, aby ten wpłynął na wysokość opłat.

– Czynsze szeregu lokali w granicach 60–70 m zaczynają się dzisiaj od 1800–2000 zł, 2500 złotych. To są czynsze dzisiaj niestety nie do udźwignięcia dla budżetów domowych, wiemy doskonale, że mieszkańcy Grudziądza nie są zamożni, to są grupy społeczne bardzo biedne – mówił radny PiS Krzysztof Kosiński.– Po dzisiejszej konferencji będzie oczywiście interpelacja złożona do pana prezydenta w sprawie wpłynięcia na obniżenie tych czynszów, oczywiście w sposób możliwy dla niego. Musimy niestety zrównoważyć ten czynsz do przyzwoitych rozmiarów poprzez obniżenie wartości podstawowej – czyli mówimy o podstawowym czynszu, i to jest w gestii pana prezydenta. Mieszkańcy nie godzą się na tak wysokie rachunki – dodał.Rekordzista ze wszystkimi opłatami za 120-metrowe mieszkanie w Grudziądzu płaci ponad 4000 złotych.