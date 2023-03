Oddali hołd Żołnierzom Wyklętym. Uroczystości w regionie [wideo, galeria]

Msze święte, składanie kwiatów, apele, wystawy, marsze zaplanowano w województwie 1 marca, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wojewódzkie Obchody odbyły się w Bydgoszczy: przed budynkiem IPN przy ul. Teskowej odsłonięto wystawę pt. „Ocaleni z niepamięci żołnierze podziemia antykomunistycznego z bydgoskiej Łączki”. Z kolei na Facebooku delegatury IPN w Bydgoszczy ogłoszono konkurs poświęcony żołnierzom podziemia antykomunistycznego.W kościele pw. NMP Matki Kościoła (ul. Jaskółcza) odprawiona została Msza święta. Bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk zacytował Henryka Elzenberga: „Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta”. – Tę walkę trzeba nam dziś kontynuować, ponieważ wielu chce Polskę poniżyć i zohydzić, a my jesteśmy świadomymi swej godności, narodowej tożsamości Polakami – mówił biskup.Po Mszy św. rozpoczęły się uroczystości na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej, gdzie kilka lat temu odnaleziono szczątki m.in. Ludwika Augustyniaka, Floriana Dutkiewicza i Tadeusza Ośki, pierwowzoru bohatera filmu Kazimierza Kutza „Pułkownik Kwiatkowski”. – Oni wszyscy zginęli z powodu Moskwy, dlatego że istniało – i niestety istnieje – to militarystyczne, imperialistyczne, wtedy Stalinowskie, dzisiaj neostalinowskie, Putinowskie mocarstwo. Musimy mu się przeciwstawić i też dlatego się tutaj spotykamy, i dlatego wołamy: cześć i chwała Bohaterom! – mówił na tzw. bydgoskiej Łączce prof. Mirosław Golon, wiceszef Delegatury IPN w Gdańsku.Przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego od 1 marca prezentowana jest wystawa poświęcona rotmistrzowi Pileckiemu. Z kolei w klubie I Brygady Logistycznej zaprezentowano znaczek pocztowy wydany z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.O godz. 17.00 ulicami Bydgoszczy kolejny raz przejdzie marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Do takiej formy upamiętnienia bohaterów podziemia antykomunistycznego zaprasza Stowarzyszenie Bydgoscy Patrioci. Uroczystości rozpoczną się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli już o godz. 15.40. Uczestnicy wysłuchają prelekcji o zmarłym niedawno majorze Eugeniuszu Siemaszce ps. „Bill”. Następnie odprawiona zostanie Msza Święta. Trasa marszu wiedzie od kościoła pw. św. Andrzeja Boboli na placu Kościeleckich do skweru Leszka Białego przy ul. ks. Markwarta.Toruńskie obchody odbyły się pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych, a grudziądzkie – pod monumentem poświęconym rotmistrzowi Pileckiemu.Z kolei mieszkańcy Lipinek w Borach Tucholskich oddali hołd Janowi Sikorskiemu, ps. „Wilk”. Leśniczy – żołnierz antykomunistycznego podziemia został zastrzelony 3 czerwca 1946 roku podczas potyczki partyzantów z uzbrojonym oddziałem Urzędu Bezpieczeństwa.Więcej w relacjach z poszczególnych wydarzeń. Poniżej także wideo i zdjęcia.