Odpowiada za Wydział Medyczny. Nowy prorektor Politechniki Bydgoskiej

Prorektorem ds. rozwoju Politechniki Bydgoskiej został prof. Szymon Różański. Nominację odebrał w środę.

Dr hab. inż. Szymon Różański, prof. Politechniki Bydgoskiej jest absolwentem tej uczelni oraz jej pracownikiem od 25 lat. Jest gleboznawcą, początkowo związanym z Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii. Od czterech lat kieruje Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, a od 2020 roku pełni funkcję kierownika biura rektora i rzecznika prasowego PB.Jako prorektor ds. rozwoju ma zająć się organizacją Wydziału Medycznego. - To dla mnie zaszczyt dołączyć do tak prężnego zespołu, który działa niestandardowo, podejmuje ambitne wyzwania i odważnie patrzy w przyszłość – mówi nowy prorektor. - Zdaję sobie sprawę z powagi zadania, jakie zostało mi powierzone i dołożę wszelkich starań by temu sprostać. Medycyna na Politechnice Bydgoskiej to nasza przyszłość, odpowiedź na aktualne potrzeby społeczeństwa i jednocześnie wykorzystanie potencjału naszej uczelni oraz olbrzymia szansa na jej rozwój – dodaje.