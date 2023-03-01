Зміни до Закону про допомогу біженцям, „Прокляті Солдати" та поміч на фронт

Змінюються засади проживання біженців у центрах колективного розміщення, Національний День Пам'яті "Проклятих Солдатів" та транспорт допомоги з обладнанням на фронт.

Відсьогодні біженці, які перебувають у центрах колективного розміщення більше 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості свого перебування. Це результат внесення змін до Закону про допомогу громадянам України. Однак сума такої доплати не може перевищувати 40 злотих на день. Пільги поширюються на інвалідів, осіб, які здійснюють догляд за ними, дітей, пенсіонерів, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком до 12 місяців, опікунів не менше трьох дітей та осіб, які опинилися у скруті. Поправка також вносить зміни до виплати пільг для біженців з України. ZUSзможе призупинити виплату допомоги особам, які виїхали з Польщі.Сьогодні ми відзначаємо Національний День Пам'яті "Проклятих Солдатів". Вони є героями антикомуністичного та незалежницького підпілля, які протистояли радянізації Польщі та її підпорядкуванню СРСР після війни. Закатованих і замордованих комуністичною владою, їх часто кидали в безіменні ями. В області проводяться численні урочистості з нагоди вшанування пам’яті окремих Героїв. Об 11:00 перед будівлею Інституту національної пам’яті в Бидгощі відкрили присвячену їм виставку «Врятований від забуття».Транспорт із Бидгощі підтримуватиме польських медиків на українському фронті. Машини з речами, необхідними для порятунку життів на полі бою, вирушать у дорогу 17 березня. Цього разу в напрямку Бахмута та Краматорська. – Це наш чотирнадцятий і водночас найбільший транспорт, – підкреслила Юстина Ґотович із групи бидгоських волонтерів. Така підтримка дозволить створити польовий госпіталь для бійців. Також в Україну поїдуть генератори та ультразвукове обладнання.