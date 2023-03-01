2023-03-01, 12:36 Redakcja
Зміни до Закону про допомогу біженцям, „Прокляті Солдати" та поміч на фронт
Змінюються засади проживання біженців у центрах колективного розміщення, Національний День Пам'яті "Проклятих Солдатів" та транспорт допомоги з обладнанням на фронт.
зможе призупинити виплату допомоги особам, які виїхали з Польщі.
Сьогодні ми відзначаємо Національний День Пам'яті "Проклятих Солдатів". Вони є героями антикомуністичного та незалежницького підпілля, які протистояли радянізації Польщі та її підпорядкуванню СРСР після війни. Закатованих і замордованих комуністичною владою, їх часто кидали в безіменні ями. В області проводяться численні урочистості з нагоди вшанування пам’яті окремих Героїв. Об 11:00 перед будівлею Інституту національної пам’яті в Бидгощі відкрили присвячену їм виставку «Врятований від забуття».
Транспорт із Бидгощі підтримуватиме польських медиків на українському фронті. Машини з речами, необхідними для порятунку життів на полі бою, вирушать у дорогу 17 березня. Цього разу в напрямку Бахмута та Краматорська. – Це наш чотирнадцятий і водночас найбільший транспорт, – підкреслила Юстина Ґотович із групи бидгоських волонтерів. Така підтримка дозволить створити польовий госпіталь для бійців. Також в Україну поїдуть генератори та ультразвукове обладнання.