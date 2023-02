Kolejne wozy strażackie wzmocnią lokalne OSP

Wóz strażacki w Jadwiżynie to jeden z 31 pojazdów, które mają trafić do regionalnych OSP w ramach rządowego dofinansowania/Fot. Jolanta Fischer

Wóz strażacki w Jadwiżynie to jeden z 31 pojazdów, które mają trafić do regionalnych OSP w ramach rządowego dofinansowania/Fot. Jolanta Fischer

Kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymują nowe pojazdy. Tym razem chodzi o Jadwiżyn (gmina Sadki). Strażakom udało się pozyskać rządowe dofinansowanie zakupu nowoczesnego pojazdu.

– Tutaj największą bolączką w OSP był stary samochód. Czasami druhowie wyjeżdżali na akcję i musieli wracać osobówkami. Dla mnie to jest sprawa priorytetowa. Może nie mamy za dużo pożarów, ale sporo wypadków. Gminę po całej szerokości przecina DK nr 10. Ważne, żeby dotować i doposażać. Są chęci, a to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o ratowanie ludzi – powiedział Dariusz Gryniewicz, wójt gminy Sadki.W ramach rządowego dofinansowania do naszego regionu ma trafić łącznie 31 nowych wozów strażackich. Ten plan uda się zrealizować, nawet jeżeli część samorządów zrezygnuje z zakupu – podkreśliła poseł Ewa Kozanecka:Połowę wkładu własnego na zakup wozu muszą zabezpieczyć samorządy. Jeśli lokalna władza rezygnuje, to w tym momencie jest mnóstwo innych jednostek, które są na listach rezerwowych. Tutaj nie ma problemu. Właśnie takie jednostki się zgłaszają, w momencie rezygnacji innego samorządu – dodała poseł Prawa i Sprawiedliwości.Teraz OSP, które znalazły się na liście dofinansowań, czekają procedury przetargowe. Dopiero po ich rozpisaniu będzie znana dokładna cena poszczególnych pojazdów.