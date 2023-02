Dzień Patrona odbył się przed południem w Ośrodku imienia Louisa Braille'a w Bydgoszczy. Na korytarzach i w klasach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pojawiły się postacie znane z historii Francji. Na lekcjach literatury, historii i geografii można było usłyszeć język francuski, a w szkolnym bufecie zjeść francuskie śniadanie.

– Bez Louisa Braille i jego pisma kształcenie osób niewidomych i słabowidzących byłoby o wiele trudniejsze – mówi organizatorka dzisiejszych wydarzeń Ewa Frąszczak. – Jak co roku możemy uśmiechać się, wspominając Louisa Braille’a, dzięki któremu osoby niewidome mogą być w takich szkołach. Mamy jego pismo punktowe, a to umożliwia przekazanie wiedzy takiej samej, jak w każdej innej szkole. Nasi uczniowie mogą iść na studia, rozpocząć pracę i samodzielne, dorosłe życie – dodała.Dzieci uczą się pisania liczb i cyfr. Chcą poznać język francuski. Geografia czy literatura w takim wydaniu była miłą odskocznią. W ośrodku pracują nawet absolwenci placówki. Mają nadzieję, że dzień patrona będzie obchodzony co roku.– Podstawowym celem dla nas jest samodzielność ucznia, ale nie po to, żeby przyszedł do szkoły i ją skończył. To tylko początek, żeby określić jego mocne strony i pracując nad nimi znaleźć zawód i przestrzeń, perspektywę. Chcemy przygotować go do samodzielnego funkcjonowania. To stawiamy przed sobą cały czas, ważna jest tutaj praca także doradców zawodowych i działu psychologiczno-pedagogicznego. Ogólnie nas wszystkich jako osób, które zaangażowaniem i z pasją realizujemy ten swój zawód i staramy się, żeby docierając do każdego ucznia widzieć jego atuty – stwierdziła Małgorzata Szczepanek, dyrektor Ośrodka im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.Bydgoski Ośrodek im. Louisa Braille'a jest najstarszą placówką kształcącą niewidome i słabowidzące dzieci i młodzież w Polsce. W ubiegłym roku placówka obchodziła 150-lecie istnienia.