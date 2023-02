Bydgoszcz pamięta o Żołnierzach Wyklętych. Urząd Wojewódzki zapowiedział program

W środę Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bydgoskie uroczystości odbędą się między innymi na tzw. łączce, na cmentarzu przy Kcyńskiej. Tam potajemnie chowano skazanych na śmierć działaczy podziemia antykomunistycznego.

Jak zaznaczył Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko–pomorski, w tym roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych będzie obchodzony po raz trzynasty. – Z inicjatywą ustawodawczą wystąpił śp. prezydent Lech Kaczyński. Natomiast sama ustawa została podpisana już przez jego następcę prezydenta Bronisława Komorowskiego. W czasach, kiedy tak wiele rzeczy nas dzieli, pamięć Żołnierzy Wyklętych jest czynnikiem, który spaja.– Próba ratowania ojczyzny zaczęła się od razu, w 1944 roku, gdy w styczniu wkroczyły wojska Armii Czerwonej na ziemie II Rzeczypospolitej. Do połowy lat 50. robiono wszystko, żeby zatrzymać to zniewolenie. Gdy przyszła Wolna Polska w latach 90., rozpoczęto pierwsze działania w kierunku upamiętnienia antykomunistycznego podziemia. Choć było to dość ograniczone. Później, bo już w latach 2000 powstał m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Ta, jak i inna jednostka ma zająć się na przykład aktami policji politycznej, urzędów bezpieczeństwa i zbada, co się działo po II wojnie światowej. Jak wyglądała ta kontynuacja walki żołnierzy Armii Krajowej i stąd mamy to święto – mówił prof. Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku.W środę, 1 marca przed Urzędem Wojewódzkim zostanie otwarta wystawa poświęcona Witoldowi Pileckiemu. O 12.00 odbędzie się msza w kościele przy Jaskółczej, o 13.00 rozpoczną się uroczystości na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, gdzie odnaleziono szczątki m.in. Ludwika Augustyniaka, Floriana Dutkiewicza i Tadeusza Ośki, pierwowzoru bohatera filmu Kazimierza Kutza „Pułkownik Kwiatkowski”.