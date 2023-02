Wiozą szpital polowy dla ukraińskich żołnierzy. Pracują tam polscy medycy [wideo]

Transport z Bydgoszczy wesprze polskich medyków na ukraińskim froncie. Samochody z rzeczami niezbędnymi do ratowania życia na polu walki wyruszą 17 marca w drogę.

Tym razem jadą do Bachmutu i Kramatorska. - To nasz czternasty i zarazem największy transport. Jest dedykowany polskim medykom, bo szefem służb medycznych na froncie w Bachmucie jest Polak - Damian Duda - mówi Justyna Gotowicz z grupy bydgoskich wolontariuszy, którzy od pierwszych dni wojny pomagają Ukraińcom. - Nasz transport pozwoli na utworzenie szpitala polowego dla walczących żołnierzy. To są rzeczy, które będą pomagały ratować ich życie.Jak dodaje, wiozą m.in. 200 metrów kwadratowych siatki maskującej, 50 łóżek polowych, śpiwory, bieliznę termiczną, medykamenty, świece okopowe, jedzenie. Na Ukrainę pojadą także agregaty prądotwórcze i aparatura do USG.Transport wyruszy 17 marca. Do tego czasu można jeszcze wesprzeć działania wolontariuszy. Potrzebne są m.in.: nosze karetkowe z montażem lawetą, ssak do karetki, defibrylator i instalacja tlenowa z reduktorem.Więcej szczegółów –Poniżej film z udziałem Damiana Dudy i innych Polaków ratujących życie walczących żołnierzy na Ukrainie: