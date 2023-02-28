Виставка „Очі війни", зріст цін на водійські іспити та книжкова благодійність

Виставка "Очі війни" у облраді, зміна розцінок іспитів на водійські права, а також можливість поділитися літературою у Торуні.

«Очі війни» – таку назву має фотовиставка, відкрита у обласній раді в Бидгощі. У Польщі вперше демонструють світлини українських військових, які загинули за останній рік. Виставку з кількох десятків світлин можна побачити перед конференц-залом Воєводського управління. Окрім кількох матерів і дружин загиблих, на відкритті були присутні, зокрема, воєвода, консули та члени позаурядових організацій, які допомагають біженцям.Ціни на державні іспити водійських прав у нашому воєводстві зростуть – радники прийняли рішення під час сесії сейміку в Торуні. За теоретичний іспит, як і раніше, платитимемо 30 злотих і 50 злотих. Практична частина, залежно від категорії, коштує 200 або 250 злотих. «За» проголосували 22 депутати, 2 утрималися. Ймовірно, підвищення почне діяти з квітня.У Торуні можна поділитися... літературою. В рамках проєкту Маршалковська Книгарня Коперника. Пункт книгообміну знаходиться в павільйоні перед адміністративною будівлею. Ресурсами книгарні, створеної до 550-річчя від дня народження Миколи Коперника, можна користуватися безкоштовно щодня з понеділка по суботу з 10 до 15.– Це місце, куди кожен, незалежно від віку та інтересів, може зайти та обрати собі цікаву книгу. Це також ідеальне місце, де ви можете дати нове життя публікаціям, які застрягли в ваших домівках. Давайте читати та заражати дітей любов'ю до літератури. – каже маршал Петро Цалбецький.Приймається будь-яка література, як старі, так і нові книги, комікси, словники. Усі вони перед передачею наступним користувачам піддаються 24-годинному карантину. Ви можете отримати від однієї до трьох книг водночас.