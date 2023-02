Nowa nawierzchnia, skrzyżowania i przystanki. Remont ważnej drogi wojewódzkiej

Wiosną dokończone zostaną m.in. prace na trasach Wiele-Więcbork, Wieszyce-Brzuchowo i w Grochowcu. Trwa modernizacja kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 241, łączącej m. in. powiaty nakielski, sępoleński i tucholski.

- Wiosną planujemy dokończyć prace związane m.in. z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni lub wykonaniem oznakowania poziomego - zapowiadają Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski. Prace prowadzone będą na odcinkach: Wiele-Więcbork (powiat sępoleński, koszt 12,3 mln zł), Grochowiec-Sępólno Krajeńskie (powiat sępoleński, koszt 2,1 mln zł) i Wieszyce-Brzuchowo (powiat tucholski, koszt 4,3 mln zł).Na wszystkich modernizowanych trasach, poza położeniem nowej nawierzchni, wzmocnieniem konstrukcji i poprawą odwodnienia, remontowane są też skrzyżowania, powstają nowe przystanki lub zatoki autobusowe oraz utwardzane są pobocza. - W ubiegłym roku zleciliśmy remonty na odcinkach o łącznej długości 15 kilometrów. Większość prac o wartości około 30 mln zł została zrealizowana. Odebrane zostały odcinki: Wysoka Wieś-Małym Mędromierz (powiat tucholski, koszt 4,5 mln zł) i Trzciany-Skarpa (powiat sępoleński, koszt 6,7 mln zł) – czytamy w komunikacie ZDW i UM. - Po wybudowaniu przyłącza i sfinalizowaniu umowy z dostawcą energii wiosną uruchomiona zostanie także sygnalizacja świetlna w miejscowości Zboże. Nowe sygnalizatory są już zamontowane. Poprawią one między innymi bezpieczeństwo uczniów pobliskiej szkoły.W tym roku zlecone zostaną kolejne inwestycje na tej ważnej drodze wojewódzkiej. Samorząd województwa zabezpieczył łącznie prawie 11 mln zł na przebudowę odcinka Mały Mędromierz-Brzuchowo (powiat tucholski) oraz budowę ronda w Sępólnie Krajeńskim na skrzyżowaniu ulic Odrodzenia i ks. J. Popiełuszki (powiat sępoleński). Równocześnie trwają przygotowania do budowy obwodnic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.Kujawsko-pomorski odcinek drogi wojewódzkiej nr 241 ma około 100 kilometrów. Cała trasa prowadząca do Rogoźna w Wielkopolsce ma długość 144 kilometrów, komunikuje szereg miast i miejscowości położonych na zachodniej ścianie kujawsko-pomorskiego, m.in. Kcynię, Nakło nad Notecią, Mroczę, Więcbork, Sępólno Krajeńskie i Tucholę.