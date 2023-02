Inflacja wymusiła, radni przegłosowali: wzrosną opłaty ze egzamin na prawo jazdy

Wzrosną opłaty za państwowe egzaminy na prawo jazdy w naszym województwie – zdecydowali o tym radni podczas sesji sejmiku w Toruniu. Za egzamin teoretyczny zapłacimy nie jak dotychczas 30, a 50 zł. Część praktyczna w zależności od kategorii to wydatek 200 lub 250 zł.

– Jesteśmy już dziewiątym z kolei województwem, które wprowadza – zgodnie z nową ustawą, którą nas obdarzył sejm w zeszłym roku – nowe regulacje, jeśli chodzi o opłaty za egzamin – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa. – Kumulacja podwyżek jest na poziomie 40 procent. Ta podwyżka jest uzgodniona z marszałkami innych regionów. We wszystkich 16 regionach dokonujemy tych korekt o ten sam wskaźnik.– Te opłaty nie były podwyższane od 2013 roku – podkreśla wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski. – A tylko w tym roku mieliśmy do czynienia z inflacją 17- procentową. Wtedy dopiero sobie uświadamiamy, że te opłaty nie są w stanie pokrywać zwyżki kosztów, które następują w poszczególnych latach.Za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w 50 zł – za przeprowadzenie części teoretycznej w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy;200 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T, albo uprawnienia do kierowania tramwajem;250 zł – za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.Za głosowało 22 radnych, wstrzymały się 2 osoby. Podwyżki wejdą w życie prawdopodobnie od kwietnia.Więcej informacji w uchwale sejmiku: