Piechcin: zderzenie pociągu towarowego z ciężarówką. Kierowca w szpitalu

Do wypadku doszło na trasie prowadzącej do zakładu produkującego kostkę brukową. Samochód ciężarowy zjechał na przejazd kolejowy, przez który przejeżdżał akurat pociąg. Zdjęcie ilustracyjne./fot. Pixabay

W wyniku tego zdarzenia ucierpiał kierowca samochodu, którego strażacy musieli uwalniać przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Mężczyzna trafił do szpitala.– Zdarzenie miało miejsce na drodze prowadzącej do zakładu produkującego kostkę brukową, a także wiodącej w kierunku bazy nurkowej – relacjonuje Hubert Kurowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. – Samochód ciężarowy wiozący kruszywo zjechał na przejazd kolejowy. Torami poruszał się pociąg wiozący prawdopodobnie kamień wapienny. W wyniku kolizji doszło do poważnego uszkodzenia samochodu ciężarowego. Poszkodowany został kierowca tego pojazdu (...).Na miejscu akcji działają cztery zastępy strażaków. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zawinił kierowca ciężarówki, który nie ustąpił pierwszeństwa pociągowi. Utrudnień w komunikacji nie ma, ponieważ jest to trasa techniczna.