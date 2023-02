Lewica o ochronie klimatu: z tymi pieniędzmi w 5-6 lat zniknęłyby kopciuchy

– Województwo kujawsko-pomorskie od lat boryka się ze smogiem, brakiem termomodernizacji i zbyt wolną likwidacją kopciuchów – mówi poseł Krzysztof Gawkowski. Dlatego przedstawiciele Lewicy zgłosili projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatycznej.

Zdaniem posła Gawkowskiego nie jest to problem samorządowy, a braku pieniędzy, które mogłyby spłynąć do naszego regionu. Aby tak się stało trzeba sięgnąć po środki z Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy - mówi parlamentarzysta Lewicy.– W polskim budżecie może się znaleźć na stałe 15 miliardów euro na politykę odnawialną, na politykę klimatyczną, na bezpieczeństwo energetyczne – mówi poseł Gawkowski. – To jest bardzo dużo pieniędzy, które w perspektywie najbliższych 5-6 lat mogłyby sprawić, że mieszkańcy wymieniliby wszystkie kopciuchy i inne piece na węgiel. Moglibyśmy zainwestować w tańszą energię, obniżyć rachunki za prąd i za gaz i wreszcie zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne.Dlatego Lewica przedstawiła kilka postulatów, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. – Ale przede wszystkim mają też patrzeć na lokalne społeczności, powiaty i gminy – dodaje Krzysztof Gawkowski.Lewica proponuje, aby wiatraki mogły powstawać w odległości 500, a nie jak obecnie, 700 m od domów. Według działaczy Lewicy, w Kujawsko-Pomorskiem jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie firmy chciałyby zainwestować w elektrownie wiatrowe.Więcej w relacji Tatiany Adonis.