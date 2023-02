Dawna świetlica w Dąbrówce będzie służyć seniorom. Wkrótce początek zajęć

Kilkudziesięciu seniorów z gminy Drzycim w powiecie świeckim zyska nowe miejsce aktywności. Świetlicę w Dąbrówce przebudowano w ramach programu Senior+.

To pierwszy tego typu obiekt gminie Drzycim. – Została przeprowadzona renowacja budynku: „doszły” nowe pomieszczenia po byłej straży i były budynek mieszkalny – dziś to miejsce wypoczynkowe i rehabilitacyjne dla seniorów, plus świetlica – mówi wójt gminy Drzycim Marian Krywald. Klub seniora będzie pełnił funkcję domu dziennego pobytu.Inwestycja kosztowała 700 tysięcy złotych, została dofinansowana z rządowego programu Senior+. Zajęcia z seniorami rozpoczną się w marcu.W uroczystości otwarcia uczestniczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber.