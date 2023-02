Miał aż 17 kg narkotyków! Mieszkańcowi Torunia grozi do 12 lat więzienia [zdjęcia]

Zarzut posiadania znacznej ilości zakazanych środków i udziału w obrocie nimi usłyszał 21-letni torunianin. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu kryminalni zabezpieczyli marihuanę, kokainę i MDMA – łącznie ponad 17 kg narkotyków.

Mieszkanie na toruńskich Stawkach policjanci przeszukali w piątek (24 lutego). – Znaleźli schowane między innymi w szafie i szufladach duże worki z zielonym suszem roślinnym, spore opakowanie fioletowych tabletek, zbrylony biały proszek w folii oraz dwie paczki z białą krystaliczną substancją – relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian p.o. oficera prasowego KMP w Toruniu. – Ponadto kryminalni zabezpieczyli dużą ilość pustych worków, najprawdopodobniej przygotowanych do porcjowania, zgrzewarkę, wagę elektroniczną i koperty różnych firm kurierskich. 21-latek od razu trafił do policyjnej celi – dodaje oficer.Według wstępnych policyjnych testów zabezpieczono blisko 16,5 kg marihuany, ponad 360 g kokainy i ponad 360 g MDMA. Dalsze badania przeprowadzi Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Bydgoszczy.21-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków i udziału w obrocie nimi. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny zapobiegawczy areszt. – Teraz „amatorowi” zakazanych substancji może grozić do 12 lat więzienia, ale nie mniej niż dwa – podkreśla mł. asp. Bocian.