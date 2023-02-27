Мешканці, підприємці та фонди продовжують підтримувати Україну
Група Ротарі Бидгощі виписала чек на підтримку біженців, Влоцлавський Карітас та Уряд Маршалка невпинно допомагають Україні
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За рік війни з Влоцлавського Карітасу в Україну було відправлено півтори тисячі посилок. У кожному пакеті було 16 кг продуктів харчування та санітарно-гігієнічних матеріалів. Карітас також допомагає біженцям, які опинилися в Куявсько-Поморському воєводстві. Він прийняв під свій дах 100 осіб, організував Центр для біженців та мігрантів, проживання та курси польської мови.
Допомагає також Уряд Маршалка. Минулого року воєводство витратило 7 мільйонів злотих зі свого бюджету на допомогу. Наразі в Куявсько-Поморському воєводстві 50 тисяч українських біженців повідомили про перебування, половина з них зробила це ще у перший місяць боїв. Обласні служби зайнятості повідомляють, що зафіксували 31 тисячу повідомлень про працевлаштування українських жінок і чоловіків.