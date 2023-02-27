Мешканці, підприємці та фонди продовжують підтримувати Україну

Група Ротарі Бидгощі виписала чек на підтримку біженців, Влоцлавський Карітас та Уряд Маршалка невпинно допомагають Україні

Ще один чек від групи Ротарі Бидгощ підтримає діяльність найбільшого в місті пункту допомоги біженцям. На пожертвувані кошти громадські активісти закуплять продукти, які підуть українцям у потребі. В основному це жінки з дітьми, хворі, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Пункт групи Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie працює лише завдяки щедрості людей доброї волі. Мешканці та підприємці надалі хочуть ділитися. Більше компаній заявляють про фінансову підтримку діяльності пункту допомоги, який незабаром перенесуть з вул. Gdańska на вул. Fordońska 120.За рік війни з Влоцлавського Карітасу в Україну було відправлено півтори тисячі посилок. У кожному пакеті було 16 кг продуктів харчування та санітарно-гігієнічних матеріалів. Карітас також допомагає біженцям, які опинилися в Куявсько-Поморському воєводстві. Він прийняв під свій дах 100 осіб, організував Центр для біженців та мігрантів, проживання та курси польської мови.Допомагає також Уряд Маршалка. Минулого року воєводство витратило 7 мільйонів злотих зі свого бюджету на допомогу. Наразі в Куявсько-Поморському воєводстві 50 тисяч українських біженців повідомили про перебування, половина з них зробила це ще у перший місяць боїв. Обласні служби зайнятості повідомляють, що зафіксували 31 тисячу повідомлень про працевлаштування українських жінок і чоловіків.