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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-27, 12:21 Pavlo Podkopaiev

Мешканці, підприємці та фонди продовжують підтримувати Україну

Ще один чек від групи Ротарі Бидгощ підтримає діяльність найбільшого в місті пункту допомоги біженцям/фото: Tatiana Adonis (архіви)
Ще один чек від групи Ротарі Бидгощ підтримає діяльність найбільшого в місті пункту допомоги біженцям/фото: Tatiana Adonis (архіви)
Група Ротарі Бидгощі виписала чек на підтримку біженців, Влоцлавський Карітас та Уряд Маршалка невпинно допомагають Україні
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Ще один чек від групи Ротарі Бидгощ підтримає діяльність найбільшого в місті пункту допомоги біженцям. На пожертвувані кошти громадські активісти закуплять продукти, які підуть українцям у потребі. В основному це жінки з дітьми, хворі, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Пункт групи Bydgoszcz_pomaga_Ukrainie працює лише завдяки щедрості людей доброї волі. Мешканці та підприємці надалі хочуть ділитися. Більше компаній заявляють про фінансову підтримку діяльності пункту допомоги, який незабаром перенесуть з вул. Gdańska на вул. Fordońska 120.

За рік війни з Влоцлавського Карітасу в Україну було відправлено півтори тисячі посилок. У кожному пакеті було 16 кг продуктів харчування та санітарно-гігієнічних матеріалів. Карітас також допомагає біженцям, які опинилися в Куявсько-Поморському воєводстві. Він прийняв під свій дах 100 осіб, організував Центр для біженців та мігрантів, проживання та курси польської мови.

Допомагає також Уряд Маршалка. Минулого року воєводство витратило 7 мільйонів злотих зі свого бюджету на допомогу. Наразі в Куявсько-Поморському воєводстві 50 тисяч українських біженців повідомили про перебування, половина з них зробила це ще у перший місяць боїв. Обласні служби зайнятості повідомляють, що зафіксували 31 тисячу повідомлень про працевлаштування українських жінок і чоловіків.
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