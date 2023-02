Bezpieczniej na drogach w Bydgoszczy? Wypadków i kolizji z roku na rok mniej

– W ostatnich latach w Bydgoszczy liczba wypadków i kolizji na terenie miasta spadła o kilkanaście procent – informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Drogowcy przyczyn upatrują w zmianach przepisów i inwestycjach w infrastrukturę drogową.

Jak przekuje ZDMiKP, w zeszłym roku bydgoscy policjanci odnotowali ponad 4600 zdarzeń drogowych, z czego prawie 120 zakwalifikowano jako wypadki, czyli zdarzenia, w których zginął człowiek lub poszkodowany doznał uszkodzenia ciałaDla porównania w 2018 roku w Bydgoszczy doszło do prawie 6 tys. zdarzeń, w tym ponad 170 wypadków, a w 2021 roku policjanci odnotowali prawie 5,5 tys. zdarzeń, z czego ponad 120 to wypadki.Z danych wynika, że w 2022 roku porównaniu do 2018 roku poprawiło się bezpieczeństwo na głównych ulicach, m.in. Fordońskiej (spadek z 405 zdarzeń w 2018 do 294 w 2022), ul. Wyszyńskiego (z 270 na 143 w roku 2022), Wojska Polskiego (spadek z 295 zdarzeń w 2018 na 167 w 2022), Grunwaldzkiej (z 257 w 2018 na 128 w 2022 roku), Szubińskiej (ze 176 w 2018 na 122 w 2022 roku), Jana Pawła II (ze 190 w 2018 na 77 zdarzeń w 2022), Toruńskiej (ze 185 w 2018 na 152 w 2022), Nakielskiej (ze 141 w 2018 na 129 w 2022 roku), ul. Jagiellońskiej (ze 191 w 2018 na 127 w 2022 roku).Jak podaje ZDMiKP, głównie przyczyny zdarzeń drogowych to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu.Najwięcej zdarzeń drogowych w zeszłym roku odnotowano we wtorki i piątki. W tygodniu najwięcej kolizji i wypadków zdarza się między 14.00 a 22.00. Każdego roku w mieście dochodzi też do około 10 wypadków śmiertelnych.– W ocenie ekspertów wpływ na pozytywny trend mają nie tylko zmiany prawne zwiększające odpowiedzialność osób łamiących przepisy drogowe, ale też konsekwentna przebudowa drogowej infrastruktury – czytamy na stronie Zarządu Dróg. Drogowcy zapowiadają kolejne inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo, m.in. przebudowę skrzyżowań Fordońska–Łęczycka, Toruńska–Kazimierza Wielkiego, doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych czy budowę sygnalizacji świetlnej.