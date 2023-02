Wszyscy przepisywali „De revolutionibus” Kopernika. Próba pobicia rekordu Polski

Niecodzienne wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Uczestnicy próbowali w niedzielę pobić rekord Polski w jednoczesnym przepisywaniu fragmentu „De revolutionibus” Kopernika. Okazją była 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma.

Próbę organizował Urząd Marszałkowski wspólnie z Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP i Książnicą Kopernikańską. Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty, a wiosną wezmą udział w losowaniu nagród.- Urodził się w Toruniu, co podkreślał. Na karcie tytułowej „De revolutionibus orbium coelestium” widnieje informacja, że to książka „Nicolai Copernici Torinensis” – przypomina Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Dla świata jest przede wszystkim tym, który otworzył ludzkości drzwi do naukowych rozważań na temat naszego miejsca we Wszechświecie, dla nas w Kujawsko-Pomorskiem jego postać jest oczywiście powodem do dumy. Wielką szansą promocyjną, marką i osią produktów turystycznych, ale też, myślę, pięknym przykładem dla ludzi nauki -przykładem otwartego umysłu, który nie obawiał się dociekać prawdy - podkreśla.W próbie bicia rekordu Polski mógł wziąć udział każdy. Wystarczy, że w niedzielę o godz. 9.00 pojawił się w Urzędzie Marszałkowskim. Zmaganiom przyglądał się sędzia z Biura Rekordów.