Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne przed wzrostem stanu wody w związku z przemieszczaniem fali wezbraniowej na dolnej Wiśle.

Według prognozy związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na dolnej Wiśle poniżej zbiornika we Włocławku od południa w sobotę do południa w poniedziałek możliwe jest wzrost stanu wody. Może on przekroczyć stan ostrzegawczy w Chełmnie, Grudziądzu i Tczewie.Jak oceniają meteorolodzy prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi około 90 procent.