Kierowcy znów w oku policyjnych kamer. Tym razem na ul. Inwalidów w Bydgoszczy

Działania z użyciem Mobilnego Centrum Monitoringu miały zwiększyć bezpieczeństwo na strzeżonym przejeździe kolejowym. Policjanci obserwowali zachowania kierowców i pieszych przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy.

– Celem działań było ograniczenie przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach oraz przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, a także niezgodnie z przepisami ruchu drogowego: niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy omijanie opuszczonych rogatek – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.Działania trwały dwie godziny, od 9.00 do 11.00. W tym czasie doszło do 8 naruszeń przepisów. – Wszystkie przypadki dotyczyły niestosowania się do sygnalizacji świetlnej przez kierujących samochodami, którzy wjeżdżali na przejazd, gdy sygnalizator świetlny nadawał sygnał czerwony. Sprawcy trzech wykroczeń zostali ukarani mandatem karnym, a pozostałych pięciu policjanci pouczyli – przekazuje kom. Kowalska.