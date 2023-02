Wystawa zdjęć z wojennego Charkowa stanęła na moście Staromiejskim w Bydgoszczy [wideo]

„Charków 2022. Ślady Wojny” - to tytuł wystawy, którą od 24 lutego można oglądać w Bydgoszczy. Na kilkunastu stojakach umieszczono zdjęcia pokazujące Charków przed wojną i w czasie działań wojennych.

Data otwarcia wystawy nie jest przypadkowa - dokładnie rok temu Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę w wojnie toczącej się od 2014 roku.Autorem zdjęć prezentowanych na moście Staromiejskim jest fotograf i grafik Wasilij Gołosny, który od lutego 2022 r. dokumentuje zniszczenia miasta i zbrodnie armii rosyjskiej.Antonina Anisimowa z Charkowa jeszcze tydzień temu była na Ukrainie. Podczas otwarcia wystawy ze łzami w oczach przypomniała, że Charków jako jedno z pierwszych miast odczuł rosyjską agresję, i do dziś jest bombardowany. - Ale najważniejsze jest życie ludzkie, życie dzieci, które marzyły i planowały swoją przyszłość. Wielu z nich już nie ma - mówiła. Do Bydgoszczy przyjechała, aby tu organizować i wspomagać walczących na Ukrainie żołnierzy.- Gdy przed rokiem 24 lutego 2022 roku o godz. 4 nad ranem obudził mnie mąż, mówiąc o napaści Rosji, to zdałam sobie sprawę, że jako wolontariuszka mam dwa wyjścia - siedzieć i płakać, albo zacząć aktywnie działać. Wybrałam tę drugą drogę - powiedziała Olena Brykowa, wolontariuszka wspomagająca społeczność ukraińską w Bydgoszczy.Wystawa trafiła do Bydgoszczy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest ona wyrazem hołdu i pamięci dla walczącej Ukrainy oraz wyrazem wdzięczności dla autorów wystawy, którzy pokazali swoją wielką miłość i przywiązanie do rodzinnego miasta i ojczyzny.