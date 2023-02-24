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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-24, 12:31 Redakcja

Пункт допомоги працюватиме до кінця лютого, подяка консула та історія дівчинки

Пункт допомоги українським біженцям на розі Гданської та Каменної у Бидгощі працюватиме до кінця лютого. Потім він переміститься на Fordońska 120/fot. Архіви
Пункт допомоги українським біженцям на розі Гданської та Каменної у Бидгощі працюватиме до кінця лютого. Потім він переміститься на Fordońska 120/fot. Архіви
До кінця лютого працює пункт допомоги біженцям, а з 1 березня переїде на нову адресу. Консул України вдячний полякам за допомогу. Історія родини, що рятувалася від війни.
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Нагадуємо, пункт допомоги українським біженцям на розі Gdańskа i Kamiennа у Бидгощі працюватиме до кінця лютого. Потім він переїде на вул Fordońska 120. Зараз у центрах Куявсько-Поморського воєводства перебуває понад 4800 біженців. Минулого літа загалом в регіоні було близько 100 тисяч українців, що втекли від війни.

"Бажаю українцям, щоб цього року вони могли сказати, що бачать перспективу вільної держави", - каже почесний консул України в Бидгощі в річницю нападу росії на Україну. Кшиштоф Сікора дякує полякам за їхню щедрість. Він зазначає що наші сусіди все ще потребують підтримки та бажає їм, щоб вони не втрачали надії. Вже 7 років в Вищій Школі Господарки в Бидгощі діє Почесне консульство України, а Регіональний інформаційно-дорадчий центр - рік.

Всі працівники Центру вихідці з України, а головним завданням є надання матеріальної та юридичної допомоги. Люди з України, які живуть у нашому регіоні, вдячні за притулок та допомогу, але дуже сумують за своїм домом та родиною і хочуть повернутися в свою країну. Молода українка вже рік живе в Бидгощі. Разом із мамою та 10-річним братом вона втекла до нас від війни через три дні після її початку. Взяли лише два рюкзаки, у Софії був лише теплий одяг, а у матері була їжа. Батько Софії та дідусь із бабусею залишилися в Україні. Вони весь час знаходяться в контакті один з одним. Вони намагаються писати один одному щодня. Мама працює в Бидгощі, а дівчинка ходить тут до школи, брат навчається онлайн. Кожен мріє про закінчення війни, повернення додому та воз’єднання з родиною.
Путівник для громадян України - 24.02.2023
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