Пункт допомоги працюватиме до кінця лютого, подяка консула та історія дівчинки

До кінця лютого працює пункт допомоги біженцям, а з 1 березня переїде на нову адресу. Консул України вдячний полякам за допомогу. Історія родини, що рятувалася від війни.

Нагадуємо, пункт допомоги українським біженцям на розі Gdańskа i Kamiennа у Бидгощі працюватиме до кінця лютого. Потім він переїде на вул Fordońska 120. Зараз у центрах Куявсько-Поморського воєводства перебуває понад 4800 біженців. Минулого літа загалом в регіоні було близько 100 тисяч українців, що втекли від війни."Бажаю українцям, щоб цього року вони могли сказати, що бачать перспективу вільної держави", - каже почесний консул України в Бидгощі в річницю нападу росії на Україну. Кшиштоф Сікора дякує полякам за їхню щедрість. Він зазначає що наші сусіди все ще потребують підтримки та бажає їм, щоб вони не втрачали надії. Вже 7 років в Вищій Школі Господарки в Бидгощі діє Почесне консульство України, а Регіональний інформаційно-дорадчий центр - рік.Всі працівники Центру вихідці з України, а головним завданням є надання матеріальної та юридичної допомоги. Люди з України, які живуть у нашому регіоні, вдячні за притулок та допомогу, але дуже сумують за своїм домом та родиною і хочуть повернутися в свою країну. Молода українка вже рік живе в Бидгощі. Разом із мамою та 10-річним братом вона втекла до нас від війни через три дні після її початку. Взяли лише два рюкзаки, у Софії був лише теплий одяг, а у матері була їжа. Батько Софії та дідусь із бабусею залишилися в Україні. Вони весь час знаходяться в контакті один з одним. Вони намагаються писати один одному щодня. Мама працює в Бидгощі, а дівчинка ходить тут до школи, брат навчається онлайн. Кожен мріє про закінчення війни, повернення додому та воз’єднання з родиною.