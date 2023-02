Propozycje dla starszych, młodszych i całych rodzin. To dzieje się w weekend [przewodnik]

Obchody 1. rocznicy ataku Rosji na Ukrainę, a także premiery, koncerty, spotkania czy terrarystyczne expo – to niektóre wydarzenia, które zaplanowano w regionie w najbliższy weekend.

BYDGOSZCZ

Arek Pasożyt. Pasożycie. Od praktyki do praktyki – wernisaż

„Pierwsza wieczerza… z Herbatą” – performance



Silvestrov | Bartók | Mendelssohn – koncert

„Szepty i cienie” – balet

„Wojna trwa. Rok po agresji Rosji na Ukrainę” – pokaz i debata

Bajkowe poranki dla dzieci – seans

Teatrzyki dla dzieci na okrągło w CH Rondo

Senior aktywny i kreatywny – warsztaty



ZahARTowani ruchem 2023 – koncert

„Drapando, czyli Atak Zamszałego Starucha” – premiera



Musica Spiritus Movens – koncert

Targi Terrarystyczne Wild Animal Expo

Bydgoska Strefa Gier Bez Prądu – gry planszowe

Kapuła rzecze o Kilarze – koncert

TORUŃ

Toruń solidarny z Ukrainą – obchody

Koncert solidarności z Ukrainą, godz. 16.30, koncert na Rynku Staromiejskim

Hymny Ukrainy oraz Rzeczypospolitej Polskiej w wykonaniu trębacza Toruńskiej Orkiestry Symfoniczne

Recital Andrii Dorofeiev – fortepian (Ukraina)

Koncert bluesowy solo Alexandra Dolgova (Ukraina)

„Piernikowo-kreatywny. Marcin Goetz i jego pierniki” – wernisaż wystawy

„Bareja wieczorową porą” – spektakl

„Muzyczna podróż – klasyka i kino” – koncert

Obchody 550. rocznicy Kopernika – warsztaty międzypokoleniowe

Kino Rudaczek – seans

INOWROCŁAW

Trening MaxWork



WŁOCŁAWEK

Wieczór gier planszowych

„Chcę wrócić do domu” – wernisaż wystawy

GRUDZIĄDZ

„Potęga wizerunku. Fenomen kultu Teresy z Lisieux” – wernisaż

ŚWIECIE

24 lutego (piątek), godz. 18.00 Galeria Miejska bwa, ul. Gdańska 20Galeria zaprasza na wystawę będącą „zbieracką formą otwartą, tkwiącą w procesie transformacji. Opiera się na kilku tematycznych filarach – akcjach, realizowanych przez artystę w przestrzeni zewnętrznej oraz we własnej pracowni/galerii/mieszkaniu”. Ekspozycja ma część warsztatową, gdzie prowadzone będą działania dotyczące „upcyclingu, recyclingu oraz tworzenia kolekcji mody alternatywnej”.Elementem wernisażu będzie Swap Party, czyli bezgotówkowa wymiana ubrań. Przyniesione ubrania muszą być wyprane i w dobrym stanie.24 lutego (piątek), godz. 18.18, plac Praw KobietGaleria sztuki „Jagiellońska 1” zaprasza na prolog do zbliżającego się festiwalu sztuki współczesnej World Urban Art. W wydarzeniu wezmą udział malarz Lech Bator, awangardowy twórca-synestetyk Jarosław Pijarowski – jak tłumaczą organizatorzy: prekursor form artystycznych związanych z festiwalem – Adam „Herbata” Herbowski – wirtuoz i multiinstrumentalista oraz Chór Woskowy „Jasność Wiekuista” pod dyrekcją Jerrego Drinken–Haimmera. Bezpośrednio po performansie w Galerii Sztuki „Jagiellońska 1” w Bydgoskim Centrum Finansowy będzie można obejrzeć wystawę Lecha Batora „Pierwsza wieczerza”.24 lutego (piątek), godz. 19.00, Filharmonia Pomorska, ul. Szwalbego 6Błyskotliwy trzyczęściowy „Koncert podwójny d-moll na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową” powstał, gdy Mendelssohn miał zaledwie 14 lat. Na estradzie FP wykonają go Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis; Mykhaylo Zakharov (skrzypce), Kateryna Titova (fortepian), a za pulpitem dyrygenckim stanie Mykoła Diadiura. W repertuarze także „Cicha muzyka” Silvestrova oraz „Divertimento na orkiestrę smyczkową” Bartók.24–25 (piątek–sobota), godz. 19.00 i 26 lutego (niedziela), godz. 18.00, Opera Nova, ul. Focha 5Tryptyk baletowy autorstwa Jacka Przybyłowicza, wybitnego tancerza i choreografa tańca współczesnego. Artysta pracował z Baletem Opery Nova w 2015 r. nad choreografią do legendy dramatycznej „Potępienie Fausta”. Obecnie stworzył dla tego zespołu swój „wieczór autorski”, na który składają się trzy jednoaktowe balety. Wieczór otworzy „Barocco” do muzyki Jana Sebastiana Bacha – balet był już wystawiany przez kilka europejskich kompanii tanecznych. – Pozostałe części: „Szepty i cienie” do muzyki Pawła Szymańskiego i „3 for 13” do kompozycji Pawła Mykietyna zostały pomyślane jako prapremiery dla tancerzy bydgoskiej Opery – zapowiada Opera Nova.24 lutego (piątek), godz. 19.00, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, ul. Staszica 4Teatr Polski w Bydgoszczy zaprasza na wydarzenie, którego punktem centralnym będzie pokaz szkicu scenicznego „Ja, wojna i plastikowy granat” w reżyserii Magdy Szpecht, do którego tekst napisała pochodząca z Kijowa dramatopisarka Nina Zakhozhenko. Dramat znalazł się wśród 5 finałowych tekstów ubiegłorocznej edycji AURORY, Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.„Ja, wojna i plastikowy granat” to zbiór 7 krótkich opowiadań pokazujących życie i śmierć ukraińskich cywilów w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Po pokazie odbędzie się debata dotyczącą postaw i strategii artystycznych wobec wojny. Wezmą w niej udział twórcy szkicu, Antonina Romanowa –pochodząca z Kijowa reżyserka, aktorka, performerka i, jak piszą organizatorzy „czynna żołnierka”, oraz jej partner – Oleksandr Zhuhan, aktor, reżyser i wykładowca dramatu, a obecnie żołnierz ukraińskiej armii.25 lutego (sobota), godz. 10.00, Kino Jeremi, Generała Augusta Fieldorfa „Nila” 13, wstęp wolny25 lutego (sobota), godz. 11.00, 13.00 i 15.00, CH Rondo, ul. Kruszwicka 1Spektakl o przygodach sióstr Anny i Elzy w wykonaniu grupy Krak-Art. „Mimo że w dzieciństwie były ze sobą bardzo blisko, z czasem ich więź zaczyna się rozpadać. Elza odsuwa się od siostry i staje się zamknięta w sobie. Pewnego dnia do krainy nadciąga zima stulecia i wtedy okazuje się, że przyczyną wielkich mrozów jest niezwykła moc Elzy. Jak zachowa się Anna, gdy odkryje tajemnicę siostry? Obejrzyj i dowiedz się, jak siła miłości topi największe lody!” – zachęcają organizatorzy. Po spektaklu odbędą się zimowe warsztaty plastyczne.25 lutego (sobota), godz. 12.00, CH Auchan Bydgoszcz, ul. Rejewskiego 3Cykl bezpłatnych warsztatów plastycznych dla seniorów. W najbliższą sobotę tworzyć będą kubistyczne portrety. W zajęciach można wziąć udział do godz. 17.00.25 lutego (sobota), godz. 13.00, Hala Sportowa, ul. Kromera 11 (SP 67)Szkoła tańca „Echo Art” zaprasza na koncert z okazji 15–lecia działalności. Na scenie pojawią się formacje turniejowe – multimedaliści konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, grupy pokazowe i grupy naborowe. Przewidziano też pokazy akrobatyczne grup akrobatyki sportowej. W trakcie koncertu odbędzie się gala jubileuszowa. Impreza biletowana.25–26 lutego (sobota–niedziela), godz. 16.00, Teatr Kameralny, ul. Grodzka 14–16Spektakl adresowany do dzieci, młodzieży i rodziny opowiada o 9-letnia Katie chorujące na atopowe zapalenie skóry. „To paskudztwo, zwane w skrócie AZS-em, każe jej się drapać do krwi. Lekarze przepisują różne maści, których stosowanie… również sprawia ból. Rodzice próbują pocieszyć swoją córkę i zaczynają wymyślać historie, w których maści i lekarstwa zamieniają się w superbohaterów. Na szczęście superbohaterowie zaczynają przejmować kontrolę nad sytuacją…” – czytamy w opisie przedstawienia. – „Drapando” to spektakl śmieszny i smutny zarazem, szalony i wzruszający – dodają twórcy. Sztuka w 2020 r. zdobyła I Nagrodę na 31. Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży, zorganizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.25 lutego (sobota), godz. 16.00, Dom Polski, ul. Grodzka 1Po raz kolejny w ramach cyklu MSM wystąpią studenci Wydziału Wokalno–Aktorskiego bydgoskiej Akademii Muzycznej (Mingheng Du, Anna Finczek, Klara Kania, Klaudia Olszówka, Małgorzata Werachowska, Dorota Demidowicz, Tomasz Gumiela, Weronika Jodłowska, Marek Kamola, Olga Wołkowa – fortepian), słowo wygłosi ks. dr Mateusz Ziemlewski. W programie m.in. utwory Bizeta, Chopina, Donizettiego, Dvořáka, Gounoda, Moniuszki, Mozarta, Niewiadomskiego, Ponchielliego, Vivaldiego. Wstęp wolny.26 lutego (niedziela), godz. 10.00–16.00, Kompleks Sportowy Zawisza, ul. Gdańska 163Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. węże, pająki, jaszczurki, skorpiony, owady karmowe, mrówki, żółwie, żaby… „Poza zwierzakami na miejscu będą czekały na Was terraria z całą aranżacją gotowe do zamieszkania oraz takie do samodzielnego przygotowania. Akcesoria, pokarmy, dekoracje czyli wszystko co jest potrzebne do samodzielnego stworzenia kawałka niesamowitej dżungli czy pustynnych stepów” – zachęcają organizatorzy. Bilety można kupić online na biletyna.pl (normalny 25 zł,ulgowy 19 zł) lub na miejscu w dniu wydarzenia (normalny 30 zł, ulgowy 25 zł).26 lutego (niedziela), godz. 12.00, Point Club, ul. Magdzińskiego 18Okazja, by poznać nowe gry planszowe lub zagrać już znane tytuły. Organizatorzy przewidzieli też m.in. sesje RPG i turniej MIND BUG. Wstęp – 15 zł, dzieci do 10 lat – bezpłatnie.26 lutego (niedziela), godz. 17.00, Filharmonia Pomorska, ul. Szwalbego 6„Orawę” i „I Koncert fortepianowy” Wojciecha Kilara na estradzie bydgoskiej Filharmonii wykonają Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod batutą Pawła Kapuły. Przy fortepianie zasiądzie Adam Kośmieja.24 lutego (piątek), różne lokalizacjeKoncert ma w duchowy sposób upamiętnić rocznicę napaści Rosji na Ukrainę. W programie koncertu zabrzmią m.in. hymny „Boże wielki jedyny” („Боже беликий єдиний”) oraz „Czerwona kalina” („Ой у лузі червона калина”), które stały się symbolami obrony niepodległości. Z kolei pieśń „Moja matko, ja wiem” („Рідна мати моя”) jest przykładem pokrewieństwa kultury polskiej i ukraińskiej. Wystąpią Olena Gaidychuk (sopran, bandura) z Ukrainy z towarzyszeniem toruńskich muzyków Michała Hajduczeni (baryton, kontrabas) i Leszka Czenkusza (akordeon).j, godz. 17.00, Rynek StaromiejskiPo wykonania hymnu rozpocznie się happening – rozłożenie wieloformatowej flagi Ukrainy oraz Rzeczypospolitej Polskiej., godz. 17.30, Ratusz StaromiejskiW programie: Etiudy op. 8 fis–moll, cis-moll, Es-dur Victora Kosenki, Grande Sonata a-moll Schuberta, Etiuda c–moll op. 10 nr 12 nazywana Rewolucyjną Chopina. Wstęp bezpłatny., godz. 18.00, Sala Kameralna CKK Jordanki, wstęp bezpłatny24 lutego (piątek), godz. 17.00, Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4To kolejna wystawa z cyklu „Piernik nie tylko toruński. „Ma pokazać, że piernik jest bardzo plastycznym ciastem, które na wiele pozwala. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. Pierniki przygotowane na wystawę wyróżnia wrażliwość, charakterystyczny i rozpoznawalny styl Marcina Goetza” – informuje Muzeum.24–25 lutego (piątek–sobota), godz. 18.00, 26 lutego (niedziela), godz. 17.00 Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1„Brunet” to komedia muzyczna z orkiestrą na żywo, która premierę miała w 2021. Scenariusz spektaklu jest inspirowany twórczością Stanisława Barei i, jak podkreślają twórcy, stanowi hołd dla reżysera. Na scenie pojawiają się postaci inspirowane ikonicznymi bohaterami jego dzieł.24 lutego (piątek), godz. 19.00, CKK JordankiWystąpią uczeń ZSM w Toruniu – fortepian i Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Wojciecha Rodka. W programie muzyka klasyczna wykorzystana w filmach, m.in.: „Amadeusz”, „Jak zostać królem”, „Miłość Elwiry Madigan”, „Fantazja”, „Titanic”.25 lutego (sobota), godz. 17.00, filia Dworu Artusa Dom Muz – Podgórz, ul. Poznańska 52Organizatorzy przewidzieli zabawy plastyczne, ruchowe oraz enigmatyczne zagadki, związane przede wszystkim z planetami i galaktykami. „Podczas urodzinowej zabawy wspólnie wykonamy miniaturowe modele wymyślonych przez nas planet, które zyskać mogą rozmaite zastosowania – od klasycznej piłki do kosmicznej biżuterii! Stworzymy również krótkie historyki z nowymi przygodami Kopernika” – zapowiadają organizatorzy.26 lutego (niedziela), godz. 11.00, filia Dworu Artusa Dom Muz – Rudak, ul. Okolna 169Tym razem wyświetlony zostanie film „Mój wielki przyjaciel”. „Pozostając w kreatywnym nastroju, po seansie zajmiemy się artystyczną częścią planu. Wspólnymi siłami wykonamy wielkoformatową pracę. Tematem naszej twórczej zabawy będzie słoń, ale zamiast szarości ubierzemy go we wszystkie kolory tęczy!” – czytamy w opisie wydarzenia.25 lutego (sobota), godz. 10.00, Hala Sportowo-Widowiskowa, al. Niepodległości 4Jak przekazują organizatorzy, trening MaxWork to forma zawodów fitness dla każdego. „Wszyscy uczestnicy rywalizują na jednych zasadach i wykonują taki sam trening w oparciu o 10 fundamentalnych ćwiczeń MaxWork. W każdej części treningu występują tylko podstawowe ruchy funkcjonalne, które nie wymagają specjalnego przygotowania ani szkolenia” – czytamy w opisie wydarzenia. „Rywalizacja rozpoczyna się biegiem na 1 km, po którym następuje 1 trening funkcjonalny powtórzony w zależności od kategorii. Zapraszamy każdego kto chce sprawdzić siebie i spędzić czas podczas tego wyjątkowego treningu! Wszyscy uczestnicy otrzymają medal!” – zachęcają organizatorzy. Zapisy pod linkiem: https://wod.guru/kup-karnet/maxwork.24 lutego (piątek), godz. 17.00, Baza Przygody Hufca ZHP Włocławek, ul. Szpitalna 33Zapisy na wieczór gier są prowadzone poprzez zgłoszenie w wiadomości na stronie Bazy Przygody: facebook.com.24 lutego (piątek), godz. 18.00, Centrum Kultury Browar BWernisaż wystawy fotografii, których autorką jest pochodząca z Ukrainy Irina Lopatina-Kamińska. W Polsce mieszka od 5 lat. – Fotografie przedstawiają codzienność życia ukraińskich uchodźców w naszym kraju i mieście. Ukazują to, jak próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zmagając się z wieloma przeciwnościami. Podczas rozmowy autorki projektu z bohaterami fotograficznych opowieści, każdy z nich powtarzał jedno zdanie: „Chcę wrócić do domu” – czytamy w opisie wystawy.Wystawę będzie można zwiedzać do 25 marca.24 lutego (piątek), godz. 18.00, Muzeum im. ks. dr. Władysława ŁęgiWystawa jest „pierwszą w Polsce próbą przyjrzenia się zjawiskom związanym z kultem św. Teresy z Lisiex od początków formowania się oficjalnej ikonografii aż po prace artystów odwołujących się do estetyki kampu” – czytamy w opisie wydarzenia. Na wystawie zaprezentowane zostaną artefakty związane z działalnością artystyczną Karmelu w Lisieux, które przyczyniły się do powstania kanonicznego wizerunku Świętej. Wystawa wpisuje się w obchody 150. rocznicy urodzin i 100. rocznicy beatyfikacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Potrwa do 1 października.24 lutego (piątek), godz. 16.00, sala konferencyjna OKSiRZajęcia dla maluszków (od 6 mies. do 2 lat) i ich rodziców. „Przestrzeń oraz sposoby prowadzenia zajęć przystosowane są do tego, aby zachęcić dziecko do swobodnego podejmowania aktywności. Dzięki którym stymuluje swoje zmysły, pobudza zainteresowanie światem i kreatywność. Rozwija swoje funkcje intelektualne, zmysłowe, umiejętności motoryczne, emocjonalno-społeczne, stymuluje percepcję wzrokowo-słuchową oraz aktywizuje rozwój mowy i komunikację. Spotkania prowadzone są według powtarzalnego rytmu” – przekazują organizatorzy. Zapisy w Punkcie Informacji OKSiR, cena 10 zł za miesiąc.