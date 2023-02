Przed wojną uciekli do naszego regionu. Jak uchodźcy wspominają miniony rok?

W piątek obchodzimy pierwszą rocznicę rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszym regionie, to czas szczególnej zadumy i podsumowań.

Uchodźcy z Ukrainy bardzo chcą wrócić do swojej ojczyzny, ale trwające walki im nie pozwalają na to. – Mieszkamy w Bydgoszczy i z całego serca jesteśmy wdzięczni Polakom za pomoc. Jednak chcielibyśmy wrócić do kraju, i to bardzo. Chcemy do domu. Jesteśmy z miasta Izium, tam jest teraz bardzo niebezpiecznie.Jednak wśród obywateli Ukrainy dominuje wdzięczność i radość za otrzymaną pomoc. – Dziękujemy Polsce za to, że dała nam dom. Oczywiście panuje zaduma, tęsknimy i czekamy na koniec wojny. To bardzo smutny czas i nie wiem, czy może być coś gorszego. Wielkie dzięki Polsce za to, co nam się tu przydarzyło. Jednak bardzo chcielibyśmy wrócić do domu i żeby jak najszybciej skończyła się ta wojna.Obecnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w podległych wojewodzie ośrodkach, przebywa ponad 4800 uchodźców. Ich realna liczba jest jednak znacznie większa, bo wielu znalazło schronienie w prywatnych domach. - W minionym roku region wydał na pomoc dla Ukrainy 250 milionów złotych – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Po 24 lutym musieliśmy zmierzyć się przede wszystkim z przygotowaniem całej organizacji w województwie kujawsko-pomorskim, aby można było pomóc uchodźcom. Ważna była sprawna komunikacja między instytucjami, poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie uchodźców. W pierwszym miesiącu utworzyliśmy przeszło 220 obiektów, w których znajdowało się przeszło sześć tysięcy osób właśnie z Ukrainy. Utworzyliśmy infolinię, a liczba połączeń przekroczyła 300 tysięcy. Jeśli chodzi o dary, to otworzyliśmy 23 magazyny na bazie samorządów – dodał wojewoda.Jak podkreślił Mikołaj Bogdanowicz, władze regionu przygotowywały się do ewentualnego ataku Rosji na Ukrainę, od stycznia 2022 roku.