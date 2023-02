Płomień Solidarności z Ukrainą rozbłysnął nad ranem w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

W piątek mija rok, od kiedy wojska rosyjskie zaatakowały naszych sąsiadów. Na znak pamięci, o godz. 4:00 rano, w godzinę rozpoczęcia rosyjskiej agresji, w wielu miejscach w Polsce zapłonęły znicze i ogniska.

Bydgoski płomień rozbłysnął pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego. – To tylko symboliczny tylko gest, ale ważny. Z potrzeby serca – mówili uczestnicy wydarzenia. – Koleżanka pytała mnie ostatnio, co czułam, jak Rosjanie zaatakowali Ukraińców. Ze zdziwieniem odkryłam, że tego momentu nie pamiętam. Nie wiem, czy to był dla mnie taki szok, że to wyparłam? Dwa dni później w Internecie pojawił się film, jak Rosjanie mordują najpierw ojca, potem syna, a potem ich psy. To był szok nie i dalej to trwa. Cieszymy się, że nasze ukraińskie rodziny tutaj funkcjonują, ale przecież wiemy, że tam ciągle ludzie giną.W Bydgoszczy pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego rozbrzmiewały ukraińskie pieśni, a obok zniczy pojawiły się zdjęcia z miast ogarniętych wojną na Ukrainie.W ogólnopolską akcję „Płomień Solidarności” zaangażowały się także inne miasta: wśród nich Warszawa, Gdańsk, czy Rzeszów. Ogień pojawił się również w Internecie. Dzięki temu mógł dotrzeć do walczących Ukraińców.