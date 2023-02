Na Wrzosowisku powstanie placówka medyczna. Burzliwe rozmowy toruńskich radnych

Po długiej dyskusji miejscy radni w Toruniu uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Wrzosowiska – terenów zielonych między ulicami Ugory i Storczykową. Projekt zakłada on przeznaczenie około 2,5 hektara terenów zielonych na usługi medyczne skierowane do seniorów. Na sesji pojawili się społecznicy i mieszkańcy, którzy od dwóch lat zabiegają o zachowanie tego obszaru w niezmienionej formie.

– Jest to po prostu kawałek zielonego terenu, który mamy blisko domu. Możemy tam spędzić czas spotykać się z ludźmi. Wrzosowisko to oaza zieleni i trzeba to utrzymywać, a nie stawiać wszędzie budynki i decydować się na „betonowanie” – to część głosów mieszkańców ToruniaInni zauważają, że dopiero teraz władze samorządowe próbują robić coś z tymi terenami – To kanał przewietrzający Toruń i nigdy nie powinien być zabudowywany, a to niestety dzieje się na naszych oczach. Dopiero teraz, za tej władzy.– Zamiarem planu jest przeznaczenie tego terenu pod infrastrukturę zapewniającą pomoc dla ludzi starszych i niedołężnych. Docelowo w ten sposób chcemy przeznaczyć ten niewielki fragment na kilkunastohektarowym obszarze planów na realizację celu – mówił Michał Zaleski, prezydent Torunia.Założenia nie spotkały się z akceptacją kilku radnych. – Przyjęliśmy nasze wspólne stanowisko jako klubu, nie poprzemy tego projektu uchwały ten kompromis, który w jakiś sposób został wypracowany, nie do końca odzwierciedla on głosy obywateli głosy mieszkańców – stwierdził Łukasz Walkusz, radny Koalicji Obywatelskiej.– W naszej opinii to jest korzyść dla mieszkańców. Głosy osób, które mieszkają w bliższej i dalszej okolicy, wzięliśmy pod uwagę w tych dyskusjach. Jednak ostatecznie wypracowaliśmy takie stanowisko. Uznajemy, że zapewnianie usług publicznych jest najistotniejsze – dodał Marcin Czyżniewski, przewodniczący toruńskiej rady miasta z klubu Wspólny Toruń.Za głosowało 11 radnych, przeciw było siedmiu. Z kolei sześciu wstrzymało się od głosu.