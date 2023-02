Wieżowce „wyrosną” w środku osiedla? Mieszkańcy Południa są przeciwko inwestycji

Przychodnia (biały budynek w głębi) zostanie wyburzona; na tej działce deweloper chce postawić wieżowce/fot. Agnieszka Marszał Spotkanie prezesa SM Południe z mieszkańcami/fot. Agnieszka Marszał Spotkanie prezesa SM Południe z mieszkańcami/fot. Agnieszka Marszał Spotkanie prezesa SM Południe z mieszkańcami/fot. Agnieszka Marszał

Mieszkańcy włocławskiego osiedla Południe nie chcą, by przed ich oknami stanęły „olbrzymy”. Trzy kilkunastopiętrowe budynki mają powstać przy ul. Łady, w miejscu, gdzie teraz znajduje się przychodnia.

Ta zostanie przeniesiona w czerwcu do nowego budynku Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Szpitalnej. Teren od starostwa kupiła firma Wiksbud. Deweloper chce postawić tu trzy wieżowce z podziemnymi parkingami. Znajdzie się w nich ponad 170 lokali. Mieszkańcy osiedla nie są jednak zachwyceni tym pomysłem. W pobliżu są co prawda stare wieżowce, ale też kilka budynków czteropiętrowych.



– Bardzo to zepsuje krajobraz, a przede wszystkim będzie stał nam pod oknami – mówi jedna z mieszkanek. – Jak najbardziej jestem za tym, żeby się rozwijać, tylko myślę, że dokładanie kolejnego bloku, gdzie wokół jest naprawdę bardzo dużo mieszkań, jest całkowicie niepotrzebne – dodaje inny mieszkaniec.



Konrad Adamczewski, prezes zarządu SM Południe we Włocławka, uspokaja jednak, że sprawa nie jest przesądzona. – Dostaliśmy informację z Urzędu Miasta, że na naszym osiedlu będzie planowana inwestycja trzech budynków mieszkalnych. To mają być wysokie budynki, tylko chodzi o to, jak będą wysokie – mają być nie wyższe, niż okoliczne bloki, usytuowane w taki sposób, żeby swoim zacienieniem nie przeszkadzały mieszkańcom. Czy są możliwości ulokowania takiej inwestycji, to się dopiero okaże – mówi.



Powierzchnia działki przy ul. Łady to blisko 0,15 hektara. Starostwo sprzedało ją za prawie 3 mln złotych. Dla terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego – w takiej sytuacji ratusz wydaje warunki zabudowy.



Mieszkańcy zamierzają protestować przeciwko inwestycji.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.