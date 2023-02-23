Czwartek, 23 lutego 2023 r.   Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Polskie Radio PiK » Region
2023-02-23, 12:15 Pavlo Podkopaiev

лани біженців на майбутнє та зміни у тарифах на проїзд таксі

Радники Бидгощі визначили максимальні тарифи для таксі. Затверджено розмір 50 злотих за годину паркування/фото: Pixabay
Радники Бидгощі визначили максимальні тарифи для таксі. Затверджено розмір 50 злотих за годину паркування/фото: Pixabay
Оцінки заступника голови Міністерства Внутрішніх Справ щодо біженців. Зміни тарифів на перевезення пасажирів у таксі.
Mamy siebie Sztaby we wszystkich rozgłośniach. W rocznicę napaści na Ukrainę [wideo]

„Mamy siebie” Sztaby we wszystkich rozgłośniach. W rocznicę napaści na Ukrainę [wideo]

Nie będzie zawyżonych cen w bydgoskich taksówkach. Tak zdecydowali radni
Набір до початкових класів, консультації та благодійність у школах
„Підліток у родині”, фітнес для дітей та концерт на річницю вторгнення
Всесвітній конгрес Коперника та допомога дітям-біженцям
Майже 1,5 мільйона біженців з України мають намір залишитися в Польщі довше. Такі оцінки оприлюднив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, урядовий уповноважений у справах біженців війни Павло Шефернакер.

Політик зазначив, що 1,6 млн новоприбулих з України прийнято в оселях польських родин, а півмільйона людей потрапило до місць колективного розміщення. Шефернакер зазначив, що значна кількість біженців планує залишитися в Польщі довше. Півтора мільйона отримали номер PESEL. Заступник міністра додав, що більшість біженців стали самостійними в Польщі. Як підкреслив начальник, 80 відсотків повнолітніх прибулих з України влаштувалися на роботу. У приміщеннях колективного розміщення досі перебуває близько 80 тисяч осіб.

Радники Бидгощі визначили максимальні тарифи для таксі. Затверджено розмір 50 злотих за годину паркування. Чиновники чули, що деякі водії – стоячи на вокзалі та при онкологічному центрі – брали навіть 150 злотих за годину паркування, стоянку на світлофорі та в заторах, що значно підвищувало вартість проїзду.

Початкова плата становитиме максимум 9 злотих. У першому тарифі ми платитимемо максимум 4,50 злотих за кілометр, а в другому – 6,25 злотих.
starsze   nowsze

Region

2023-02-23, godz. 15:10 Hot–dog za oddaną butelkę. Recyklingowe maszyny w „Żabkach” Właśnie w Bydgoszczy sieć sklepów wprowadza program odzyskiwania plastikowych butelek i metalowych puszek po napojach. Pomysł spotkał się z akceptacją… » więcej 2023-02-23, godz. 14:21 Wieżowce „wyrosną” w środku osiedla? Mieszkańcy Południa są przeciwko inwestycji Mieszkańcy włocławskiego osiedla Południe nie chcą, by przed ich oknami stanęły „olbrzymy”. Trzy kilkunastopiętrowe budynki mają powstać przy ul… » więcej 2023-02-23, godz. 13:31 Ukradli miniquada z hali w Bydgoszczy. Rozpoznajesz ich? [wideo] Kryminalni z bydgoskich Wyżyn prowadzą postępowanie w sprawie włamania do hali garażowej i kradzieży miniquada oraz innych przedmiotów. Wizerunek sprawców… » więcej 2023-02-23, godz. 13:01 Było dużo więcej interwencji. Toruńscy strażacy podsumowali rok - Był to dla nas bardzo intensywny rok - ponad 5250 zdarzeń, czyli o tysiąc więcej niż rok wcześniej - mówił podczas sesji Rady Miasta Torunia mł. bryg… » więcej 2023-02-23, godz. 11:53 Policjanci odzyskali skradzione rowery. Złodziej i paserzy z zarzutami 26-letni bydgoszczanin odpowie za kradzież z włamaniem. Mężczyzna miał ukraść dwa rowery i części zapasowe z piwnicy z bloku na Osowej Górze. Zarzuty… » więcej 2023-02-23, godz. 11:01 Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku na finiszu. Zabraknie w nim apteki? W połowie lutego podpisano umowę na wyposażenie nowego budynku PCZ we Włocławku. W obiekcie nie znajdzie się jednak apteka, bo uzyskanie środków unijnych… » więcej 2023-02-23, godz. 09:33 Zaczęła się internetowa rekrutacja do bydgoskich podstawówek Od 23 lutego do 8 marca potrwa rekrutacja do szkół podstawowych w Bydgoszczy. Według szacunków, we wrześniu do pierwszej klasy w mieście może pójść ok… » więcej 2023-02-22, godz. 21:30 Najpierw sesja Rady Gminy, potem rządowe inwestycje. Wojewoda w terenie Wojewoda dziękował w środę radnym i wójtom Dąbrowy Chełmińskiej za współpracę z administracją rządową. » więcej 2023-02-22, godz. 20:36 Koniec darmowego wywozu śmieci po remoncie. Ratusz: Płacili za to wszyscy Bydgoscy radni zdecydowali, że wywóz odpadów poremontowych w mieście będzie płatny. - Inaczej musielibyśmy podnieść ceny wywozu śmieci wszystkim mieszkańcom… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Pożar w domu w Aleksandrowie Kujawskim. Nie żyje jedna osoba [aktualizacja] (19 lutego, 13:18)
  2. Na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy zginęła 12-latka. Wyrok ogłoszony (przedwczoraj, 19:35)
  3. Dwa samochody zderzyły się rano na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy (przedwczoraj, 08:34)
  4. Wspomnień czar – absolwenci II LO w Bydgoszczy spotkali się po latach (18 lutego, 19:30)
  5. Okradł 16-latka i groził mu nożem. Mieszkańcowi Grudziądza grozi do 10 lat więzienia (17 lutego, 09:46)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO