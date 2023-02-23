лани біженців на майбутнє та зміни у тарифах на проїзд таксі

Оцінки заступника голови Міністерства Внутрішніх Справ щодо біженців. Зміни тарифів на перевезення пасажирів у таксі.

Майже 1,5 мільйона біженців з України мають намір залишитися в Польщі довше. Такі оцінки оприлюднив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, урядовий уповноважений у справах біженців війни Павло Шефернакер.Політик зазначив, що 1,6 млн новоприбулих з України прийнято в оселях польських родин, а півмільйона людей потрапило до місць колективного розміщення. Шефернакер зазначив, що значна кількість біженців планує залишитися в Польщі довше. Півтора мільйона отримали номер PESEL. Заступник міністра додав, що більшість біженців стали самостійними в Польщі. Як підкреслив начальник, 80 відсотків повнолітніх прибулих з України влаштувалися на роботу. У приміщеннях колективного розміщення досі перебуває близько 80 тисяч осіб.Радники Бидгощі визначили максимальні тарифи для таксі. Затверджено розмір 50 злотих за годину паркування. Чиновники чули, що деякі водії – стоячи на вокзалі та при онкологічному центрі – брали навіть 150 злотих за годину паркування, стоянку на світлофорі та в заторах, що значно підвищувало вартість проїзду.Початкова плата становитиме максимум 9 злотих. У першому тарифі ми платитимемо максимум 4,50 злотих за кілометр, а в другому – 6,25 злотих.