Policjanci odzyskali skradzione rowery. Złodziej i paserzy z zarzutami

26-letni bydgoszczanin odpowie za kradzież z włamaniem. Mężczyzna miał ukraść dwa rowery i części zapasowe z piwnicy z bloku na Osowej Górze. Zarzuty usłyszały także trzy osoby podejrzane o paserstwo.

Do włamania doszło w bloku przy ul. Kormoranów w Bydgoszczy. Skradzione zostały dwa rowery: szosowy oraz górski z osprzętem i częściami zapasowymi. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to 15 tys. złotych.Sprawą zajęli się kryminalni z bydgoskiego Błonia. – Kilka dni temu dotarli do paserów – nabywców skradzionych jednośladów. Obaj są mieszkańcami województwa wielkopolskiego: Tarnowa Podgórnego i Przeźmierowa – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. – Podczas przeszukania przydomowego garażu należącego do mężczyzny z Tarnowa Podgórnego kryminalni ujawnili skradziony rower szosowy wraz z osprzętem: licznikiem rowerowym, trzema oponami oraz zapasowym kołem – przekazuje. – Identycznie było w przypadku mieszkańca Przeźmierowa. Podczas przeprowadzonego u niego przeszukania policjanci odzyskali skradziony rower górski – mówi policjantka. Obaj, 50- i 55-latek, odpowiedzą za paserstwo, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.Funkcjonariusze dotarli też do osoby, od której mężczyźni kupili skradzione rowery. – Okazał się nim 37-latek z województwa lubuskiego, który nabył je od sprawcy włamania. Lubuszanin został zatrzymany na terenie Bydgoszczy. Również on odpowie za paserstwo, jednak w warunkach recydywy. Ponadto okazało się, że jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa tego typu – informuje kom. Kowalska.Udało się zatrzymać również złodzieja rowerów, 26-letniego bydgoszczanina. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia.Skradzione rowery i pozostałe przedmioty zostały odzyskane.