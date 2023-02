Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku na finiszu. Zabraknie w nim apteki?

W połowie lutego podpisano umowę na wyposażenie nowego budynku PCZ we Włocławku. W obiekcie nie znajdzie się jednak apteka, bo uzyskanie środków unijnych, o które stara się Powiat, na pewien czas wykluczy prowadzenie tam jakiekolwiek działalności komercyjnej.

Budynek poradni przy ul. Szpitalnej, w którym obecnie znajduje się apteka, zostanie wyburzony. Starosta włocławski Roman Gołębiewski zapewnia jednak, że zrobi wszystko, by docelowo apteka w Centrum Zdrowia się znalazła.– Oczywiście, że to dofinansowanie jest dla nas priorytetem. Mam nadzieję, że ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i to przez pięć lat wykluczy możliwość wynajmu pomieszczeń pod wszelką działalność gospodarczą w nowo budowanym obiekcie – tłumaczy Gołębiewski. – Natomiast kolejną rzeczą, którą chcemy zrobić dla naszych mieszkańców związanych ze służbą zdrowia, jest rozbudowa budynku E, w którym mieszczą się urządzenia diagnostyczne. Jeśli w wyniku tego zwolniłyby się pomieszczenia w starej części tego budynku, niesfinansowanej ze środków europejskich, to bardzo chętnie podjęlibyśmy rozmowy, ogłosili przetarg na wynajem pomieszczeń pod aptekę – mówi.Do nowego trzypiętrowego budynku u zbiegu ulic Szpitalnej i Wyszyńskiego przeniesione zostaną poradnie lekarskie, które aktualnie znajdują się w kilku lokalizacjach: przy ul. Szpitalnej, Radosnej, Stodólnej i Łady. Stare budynki przy ul. Szpitalnej zostaną wyburzone, w ich miejscu powstanie duży parking. Budynki przy ul. Łady i Radosnej Powiat już sprzedał.Pacjenci Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych w PCZ mają być przyjmowani od czerwca.