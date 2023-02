Zaczęła się internetowa rekrutacja do bydgoskich podstawówek

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny będzie dotyczyć ok. 2850 siedmiolatków mieszkających w Bydgoszczy/fot. ilustracyjna, Pixabay

Od 23 lutego do 8 marca potrwa rekrutacja do szkół podstawowych w Bydgoszczy. Według szacunków, we wrześniu do pierwszej klasy w mieście może pójść ok. 3 tys. dzieci – siedmio- i sześcioletnich.