Koniec darmowego wywozu śmieci po remoncie. Ratusz: Płacili za to wszyscy

Bydgoscy radni zdecydowali, że wywóz odpadów poremontowych w mieście będzie płatny. - Inaczej musielibyśmy podnieść ceny wywozu śmieci wszystkim mieszkańcom - tłumaczy ratusz.

Aktualnie, w ramach stałej opłaty, raz w roku na jeden lokal mieszkalny można zamówić big-baga, za wywóz którego nie płaci się ani złotówki. Od przyszłego roku to się zmieni.Radni PiS Jarosław Wenderlich i Krystian Frelichowski podczas sesji Rady Miasta apelowali, by zasad nie zmieniać. Ostrzegali też przed konsekwencjami. - Ludzie przeprowadzający remonty korzystają z takiej możliwości. Jeśli ją zlikwidujemy, na pewno zwiększy się liczba śmieci na terenie Bydgoszczy i w okolicach. Wiele osób się ich pozbędzie i nie będziemy w stanie tego kontrolować – mówili.Zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel wyjaśniał, dlaczego usługa powinna być płatna. - Koszt zagospodarowania odpadów, które znajdują się w tych workach oraz transport pokrywają wszyscy mieszkańcy w cenie za odpady w wysokości 21 zł – mówił. - W całej Polsce opłaty drożeją w wyniku wzrostu cen paliw i cen energii, a to jest usługa tzw. zwana dodatkowa. Mówiąc wprost - aby nie musieli finansować tego wszyscy, którzy nigdy nie korzystali z big-bagów, aby ceny za odpady w Bydgoszczy nie rosły i mogły być na takim poziomie, jak teraz to zagospodarowanie odpadów poremontowych będzie usługą, którą mieszkańcy będą mogli zlecić spółkom działającym na terenie miasta, ale na zupełnie na innych zasadach.Obsługą big-bagów ma się zająć firma wyłoniona w przetargu. Rocznie z bezpłatnych dużych worków korzystało około 10 tysięcy bydgoszczan.