Bp Włodarczyk: Wielki Post okazją, by przechodzić od niewoli konsumpcji do wolności [wideo]

- Wykorzystajmy to teraz, jakim jest Wielki Post, bo może lepszej okazji już nie będzie! – mówił w Środę Popielcową w bydgoskiej katedrze biskup Krzysztof Włodarczyk.

Biskup bydgoski podkreślił, że Wielki Post w tym roku przychodzi w czasie kryzysu. Pomimo tego – jak dodał – „zawsze chodzi o to samo”. – O poszerzanie serca i gotowość, że może pęknąć - tak, jak serce Jezusa przebite na krzyżu. Gotowość do przyjęcia prawdy, że zło jest możliwe i się wydarza. Gotowość przyjęcia prawdy Ewangelii, że ostatnie słowo należy do dobra, a nie zła – mówił.Jak tłumaczy biskup - obrzęd posypania głów popiołem, przypominający o ziemskim przemijaniu, jest także gestem pokornej zgody na złożenie swojego losu w rękach Boga. - Wiara wiąże się nierozerwalnie z permanentnym nawracaniem się. Dlatego Wielki Post jest okazją, by przechodzić od niewoli konsumpcji do wolności, którą daje wstrzemięźliwość. – Współczesny człowiek jest nieodparcie pochwycony przez obfitość reklamy i jej natarczywość. Staje się materialnie otyły, a w wymiarze duchowym tuła się jak wygłodniały nędzarz – mówił.Wielki Post jest także okazją, by przechodzić „od hałasu do ciszy”. – Hałas jest zaprzysięgłym wrogiem jakiejkolwiek refleksji, pokoju serca i miłości. Czy zdobędziemy się na to, by przynajmniej na czterdzieści dni w roku zerwać z siebie elektroniczne kajdany? Czy zechcemy się odkleić na chwilę od współczesnych komunikatorów? – pytał, wskazując również na przechodzenie od „kultywowania brzydoty do tworzenia piękna, od postawy chamstwa do kultury, która świadczy o tym, że człowiek zna swoją godność i szanuje bliźniego.