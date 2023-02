W tych radiowozach można przewozić psy. Dziewięć nowych aut dla policjantów

Pięć Fordów i cztery Volkswageny do przewozów psów policyjnych. To nowe pojazdy, które trafią do kilku miast w województwie/Fot. Monika Kaczyńska

Pięć Fordów i cztery Volkswageny do przewozów psów policyjnych. To nowe pojazdy, które trafią do kilku miast w województwie/Fot. Monika Kaczyńska

Pięć Fordów i cztery Volkswageny do przewozów psów policyjnych. To nowe pojazdy, które trafią do kilku miast w województwie/Fot. Monika Kaczyńska

Pięć Fordów i cztery Volkswageny do przewozów psów policyjnych. To nowe pojazdy, które trafią do kilku miast w województwie/Fot. Monika Kaczyńska