Stare sosny pójdą pod topór. Badania: „Ponad 50 drzew nadaje się tylko do wycinki”

Zdaniem leśników doszło do nieporozumienia i tym samym odpowiedzieli na protest mieszkańców Barbarki. Ponad tydzień temu doszło do pikiety przeciwko wycince 180-letnich sosen. Nadleśnictwo Toruń przeprowadziło ekspertyzę arborystyczną.

– Badania objęły powierzchnię pół hektara, w tym około 100 sosem. Wyniki mówią, że ponad 50 drzew jest w stanie bardzo zaawansowanego rozkładu, lub nim zagrażają. Naszą intencją było i nadal jest usunięcie maksymalnie do 30 drzew z tej przestrzeni najbliższej placu zabaw. Dodatkowo chcemy pozostawić jak najwięcej sztuk, które nie zagrażają bezpośrednio. Stanowią one walor historyczny, przyrodniczy i krajobrazowy – wyjaśniał Bogusław Kasyna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń.Do wycięcia jest docelowo 57 sosen. Działania mają być chirurgiczne, w pasie o szerokości 25 metrów – tak zapewniali leśnicy. – Absolutnie rozumiemy to, że te stare sosny są elementem krajobrazotwórczym i gdyby one były zdrowe, żywicowane i rokujące, to ja sam bym się przypiął do tych sosen, broniąc ich. Natomiast nie możemy sobie w tej chwili na to pozwolić, ale chcemy zostawić jak najwięcej tych starych sosen w głębi. Dokładniej za dopiero co odnowionym gniazdem – dodał inżynier nadzoru Mateusz Stopiński.