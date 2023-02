Zabierał zabawki z przedszkola w Koronowie. 19-latkowi grozi do 10 lat więzienia

Nastolatek włamał się do przedszkola, ukradł zabawki i koce. Później uszkodził dwa auta. Sprawca usłyszał zarzuty i grozi mu do 10 lat więzienia/Fot. KMP w Bydgoszczy

Koce oraz zestawy zabawek do piaskownicy – to zgarniał 19-latek, którego zatrzymali policjanci z Koronowa. Mężczyzna odpowie również za uszkodzenia pojazdów. Usłyszał już zarzuty.

Zaczęło się od zgłoszenia, które otrzymali policjanci z Koronowa w poniedziałek. Okazało się, że w rano włamał się na teren jednego z koronowskich przedszkoli. Po zerwaniu zabezpieczenia wszedł do środka i ukradł dwa zestawy zabawek do piaskownicy oraz 15 koców dla dzieci. Spowodował tym straty placówki edukacyjnej na kwotę 600 złotych.Koronowscy kryminalni zajęli się ustalaniem sprawcy tego czynu. Trop prowadził do mieszkańca gminy Koronowo. Jego zatrzymanie było kwestią czasu.Jeszcze tego samego dnia 19-latek został zatrzymany przez dzielnicowych na terenie Koronowa i przewieziony do komisariatu. Okazało się, że mężczyzna nie tylko ukradł zabawki i koce, ale również uszkodził dwa zaparkowane samochody, rysując ostrym narzędziem powłokę lakierniczą. Właściciele aut oszacowali szkody na łączną kwotę 4 tysięcy złotych.Młody mieszkaniec gminy Koronowo już usłyszał zarzuty, jeden dotyczący kradzieży z włamaniem oraz dwa dotyczące uszkodzenia mienia. Za przestępstwa te może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.