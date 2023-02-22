Набір до початкових класів, консультації та благодійність у школах

У області розпочинається набір до початкових класів. Записи проводяться онлайн. Дати та адреси вивішені в школах.Зараз у школах Бидгощі навчається понад 2000 дітей-біженців з України, з них 1636 – у початковій школі/фото. архіви

Початок набору дітей до початкових класів, консультації та підготовка, а

також благодійність у школах Бидгощі.

У області розпочинається набір до початкових класів. Записи проводяться

онлайн. Дати та адреси вивішені в школах. У Бидгощі онлайн-набір триватиме

з 23 лютого до 8 березня, у Торуні розпочнеться 27 лютого, а у Влоцлавку –

4 травня. В Іновроцлаві він триватиме до п’ятниці. За підрахунками, у

вересні в Бидгощі до першого класу можуть піти близько 3 тисяч учнів. Зараз

у школах Бидгощі навчається понад 2000 дітей-біженців з України, з них 1636

– у початковій школі.



У Міському Центрі Освіти Вчителів працює Освітньо-інформаційний пункт, де

можна дізнатися, де є вільні місця, в яку школу чи садочок краще віддати

дитину та як працює польська система освіти. Центр знаходиться за вул

Sobieskiego 10. У школах створено підготовчі класи, де українські діти

інтенсивно вчать польську мову та реалізують елементи основної програми.

Зараз їх 7 у початковій школі та 2 у середній.



Діти, які відвідують курси польської мови, також мають додаткові уроки

польської мови.

Учнів-біженців безкоштовно забезпечили підручниками та навчальними

матеріалами. Благодійники оплатили покупку ліжок для понад 500 дітей.