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Polskie Radio PiK » Region
2023-02-22, 11:41 Redakcja

Набір до початкових класів, консультації та благодійність у школах

У області розпочинається набір до початкових класів. Записи проводяться онлайн. Дати та адреси вивішені в школах.Зараз у школах Бидгощі навчається понад 2000 дітей-біженців з України, з них 1636 – у початковій школі/фото. архіви
У області розпочинається набір до початкових класів. Записи проводяться онлайн. Дати та адреси вивішені в школах.Зараз у школах Бидгощі навчається понад 2000 дітей-біженців з України, з них 1636 – у початковій школі/фото. архіви
Початок набору дітей до початкових класів, консультації та підготовка, а
також благодійність у школах Бидгощі.
У області розпочинається набір до початкових класів. Записи проводяться
онлайн. Дати та адреси вивішені в школах. У Бидгощі онлайн-набір триватиме
з 23 лютого до 8 березня, у Торуні розпочнеться 27 лютого, а у Влоцлавку –
4 травня. В Іновроцлаві він триватиме до п’ятниці. За підрахунками, у
вересні в Бидгощі до першого класу можуть піти близько 3 тисяч учнів. Зараз
у школах Бидгощі навчається понад 2000 дітей-біженців з України, з них 1636
– у початковій школі.

У Міському Центрі Освіти Вчителів працює Освітньо-інформаційний пункт, де
можна дізнатися, де є вільні місця, в яку школу чи садочок краще віддати
дитину та як працює польська система освіти. Центр знаходиться за вул
Sobieskiego 10. У школах створено підготовчі класи, де українські діти
інтенсивно вчать польську мову та реалізують елементи основної програми.
Зараз їх 7 у початковій школі та 2 у середній.

Діти, які відвідують курси польської мови, також мають додаткові уроки
польської мови.
Учнів-біженців безкоштовно забезпечили підручниками та навчальними
матеріалами. Благодійники оплатили покупку ліжок для понад 500 дітей.
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