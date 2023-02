41-latek złapany przez włocławskich policjantów za posiadanie narkotyków

120 gramów marihuany zabezpieczyła policja we Włocławku. 41-letni mężczyzna otrzymał dozór i grozi mu do 10 lat więzienia./Fot. KMP Włocławek 120 gramów marihuany zabezpieczyła policja we Włocławku. 41-letni mężczyzna otrzymał dozór i grozi mu do 10 lat więzienia./Fot. KMP Włocławek

Policja we Włocławku zatrzymała 41-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. Podczas przeszukania mieszkania znaleźli znaczną ilość marihuany, dlatego teraz grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej przypuszczali, że 41-letni włocławianin posiada środki odurzające. W piątek potwierdzili swoje ustalenia.



W wyniku przeszukania policjanci znaleźli w mieszkaniu mężczyzny podejrzany susz roślinny, który następnie zabezpieczyli do dalszych badań. Wykazały one, że jest to ponad 120 gramów marihuany.



Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut nielegalnego posiadania znacznej ilości środka odurzającego. Może mu za to grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.



W sobotę funkcjonariusze doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie zapadła decyzja o oddaniu go pod policyjny dozór. Prokurator zastosował również wobec włocławianina poręczenie majątkowe.