Lekkoatleci nie pobiegną na 100-lecie klubu. Grudziądz nie zorganizuje Mistrzostw Polski

Stadion Miejski w Grudziądzu miał być gospodarzem Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce do lat 16. Miał, ponieważ remont bieżni jest za drogi. Wydarzenie byłoby świetną okazją do uczczenia 100-lecia istnienia Olimpii./Fot.: Wikipedia

W Słubicach, a nie w Grudziądzu odbędą się zawody w lekkiej atletyce do lat 16. Mistrzostwa Polski miały być punktem kulminacyjnym świętowania 100-lecia miejscowej Olimpii. Powodem przeniesienia imprezy jest wzrost kosztów. Przez to remont bieżni nie zostanie zrealizowany w terminie.

Naprawa miała kosztować 5 milionów złotych, a połowę tej kwoty pokryło Ministerstwo Sportu. Niestety, teraz cena wzrosła prawie dwukrotnie.



– Koszty wyraźnie rosną, suma tego zadania to już jest 9,2 miliona złotych. Misterny plan remontu legł w gruzach. Przeszły nam koło nosa Mistrzostwa Polski do lat 16, które miały być we wrześniu. Stulecie klubu zyskałoby dodatkową rangę – mówił niekryjący rozczarowania radny Tomasz Smolarek.



Grudziądz nie zorganizuje Mistrzostw Polski, ale jest szansa na wyremontowanie bieżni. W tej sprawie doszło do spotkania prezesa Narodowego Centrum Legislacji, Krzysztofa Szczuckiego z ministrem sportu, Kamilem Bortniczukiem.