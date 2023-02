Politechnika Bydgoska zyska boiska, bieżnię, korty. Umowa podpisana!

Politechnika Bydgoska podpisała umowę z wykonawcą drugiego etapu Akademickiego Centrum Sportu – zewnętrznego kompleksu sportowego. Inwestycja jest warta blisko 28 mln złotych.

W ciągu dwóch lat w północnej części kampusu PBŚ mają powstać m.in. boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia do skoku w dal oraz korty tenisowe.– Profesjonalny kompleks sportowy to wyczekiwana inwestycja przez naszych studentów, która zwiększy atrakcyjność uczelni. Infrastruktura służyć będzie także mieszkańcom Bydgoszczy. W czerwcu br. zakończy się budowa wielofunkcyjnej hali z boiskami do futsalu, siatkówki, koszykówki oraz siłownią i ścianką wspinaczkową. W sąsiedztwie obiektu powstawać będzie zewnętrzna strefa sportowa – mówi prof. Marek Adamski, rektor uczelni.Wykonanie inwestycji powierzono, wyłonionej w przetargu, spółce Gardenia Sport. – Specjalizujemy się w realizacji zewnętrznych obiektów sportowych, od projektu, poprzez budowę, aż do serwisowania. Wybudowaliśmy m.in. stadiony, boiska przyszkolne, boiska do piłki nożnej z certyfikatem FIFA czy certyfikowane przez PZLA bieżnie lekkoatletyczne. Wieloletnie doświadczenie wykorzystamy w kontrakcie z Politechniką – mówi Tomasz Bernat, prezes Gardenia Sport Sp. z o. o.