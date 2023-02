Notoryczny kieszonkowiec przyłapany w Grudziądzu. Policja szuka pokrzywdzonych

Mieszkaniec Elbląga korzystając z tłumu, miał okradać grudziądzan z portfeli i pieniędzy. 57-latek wpadł na gorącym uczynku, tuz po wypłaceniu gotówki z kont pokrzywdzonych. Policja stara się ustalić, czy ucierpiało przez niego więcej osób i prosi o okradzionych o kontakt.

– Zuchwały 57-letni mieszkaniec Elbląga przyjeżdżał do Grudziądza w dni targowe od września 2022 roku do ubiegłego piątku (17 lutego). Wykorzystywał nieuwagę starszych osób w miejscach zatłoczonych, okradając ich z pieniędzy i dokumentów. Zmieniał ubiór, stylizację, aby wtopić się w tłum i nie budzić podejrzeń potencjalnych ofiar. Wykorzystywał brak ostrożności starszych osób, które nie zadbały dostatecznie o zabezpieczenie swoich rzeczy – informuje mł. asp. Iwona Czarnecka z KMP Grudziądz.Jak przekazuje, mężczyzna dokonywał kradzieży w komunikacji miejskiej, gdy była ona zatłoczona bardziej niż zwykle. – Będąc w tłumie wykorzystywał fakt, że jego ofiary nie były w stanie zachować dostatecznej czujności i okradał je z portfeli. Okradanymi najczęściej bywały kobiety. Z torebek przestępca wyjmował portfel, pieniądze – relacjonuje policjantka. – W przypadkach, gdy senior w swoim portfelu przechowywał kartę bankomatową i kartkę z zapisanym do niej kodem PIN, wykorzystywał ten fakt i dokonywał wypłat pieniędzy z bankomatów – wskazuje.Działania policjantów pozwoliły wytypować podejrzewanego. 57-latek został zatrzymany po tym, jak wypłacił kolejne pieniądze z bankomatu. Miał przy sobie ponad cztery tys. zł, pochodzące z wypłat z kont bankowych pokrzywdzonych. W sobotę (18 lutego) usłyszał 10 zarzutów kradzieży i kradzieży z włamaniem.– Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu dążą do ustalenia innych osób pokrzywdzonych w wyniku przestępczego działania 57-latka. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do osób, które zostały okradzione w podobnych okolicznościach o kontakt osobisty z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 111 lub telefoniczny całodobowo (dyżurny) 47-754-52-22 – apeluje mł. asp. Iwona Czarnecka z KMP Grudziądz.Możliwe, że kradzieży dokonywał także w innych miejscowościach. – Apelujemy o zachowanie czujności, szczególnie w miejscach zatłoczonych, takich jak komunikacja miejska, czy targowiska. Ponadto zwracamy uwagę, by nie umieszczać w portfelu informacji z zapisanym kodem dostępu (PIN) do rachunków bankowych, co ułatwia złodziejowi dostęp do środków pieniężnych – podkreślają policjanci.