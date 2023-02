W tej poradni psycholog, dietetyk i psychoterapeuta przygotują chorego do leczenia

Centrum Onkologii w Bydgoszczy chce uruchomić Poradnię Prehabilitacyjną. Jej celem jest jak najlepsze przygotowanie pacjenta do leczenia – najczęściej operacyjnego.

Chodzi o to, aby leczenie było skuteczne i jak najmniej obciążające dla chorego. - Prehabilitacja stanowi część nowoczesnej opieki nad chorym, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia – tłumaczy doktor Michał Jankowski z kliniki chirurgii onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, szef zespołu żywieniowego w tej lecznicy. - Jest to miejsce działania dla psychologa, dietetyka oraz fizykoterapeuty w nowoczesnym postępowaniu rehabilitacyjnym. Te trzy specjalizacje są określone jako kluczowe dla przygotowania chorego.Jak dodaje doktor, lekarze nie są w stanie zmobilizować chorego bez dotarcia do jego emocji i determinacji w kwestii poddawania się leczeniu. - Nie jesteśmy też w stanie wpłynąć na jego metabolizm, nie regulując i nie kontrolując wypełnienia zapotrzebowania białkowo-energetycznego, czyli krótko mówiąc diety – wyjaśnia lekarz. - Nie jesteśmy też w stanie przygotować chorego do leczenia, nie aktywizując go ruchowo. Połączenie tych trzech dziedzin, trzech obszarów dopiero może nam dać jakiś efekt.Prace nad utworzeniem nowej Poradni Prehabilitacyjnej w bydgoskim Centrum Onkologii już trwają.