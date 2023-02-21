2023-02-21, 12:20 Redakcja
„Підліток у родині”, фітнес для дітей та концерт на річницю вторгнення
Освітні заняття для родини, дитячий фітнес у бібліотеці та концерт українських митців в студії Польського Радіо ПІК.
Всесвітній конгрес Коперника та допомога дітям-біженцям
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В річницю повномасштабного вторгнення росії на територію України, у п'ятницю 24 лютого о 17:00 відбудеться концерт у студії Польського Радіо ПІК у Бидгощі. Під час камерного концерту виступатимуть молоді та талановиті українські митці - учні та студенти. У їхньому виконанні почуємо твори українських артистів. Зв'яжемося також із Києвом і поговоримо з Іриною Брох, яка ще до війни була частим гостем у Польщі, проходячи студентські практики, а коли розпочалося вторгнення, проводила репортажі з Києва, що знаходився під обстрілами.