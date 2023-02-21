„Підліток у родині”, фітнес для дітей та концерт на річницю вторгнення

Освітні заняття для родини, дитячий фітнес у бібліотеці та концерт українських митців в студії Польського Радіо ПІК.

„Підліток у родині”. Про побудову добрих стосунків можна буде поговорити в суботу в Іноворцлаві. На просвітницьку зустріч для батьків та розбір «клінічних випадків з літератури» організатори запрошують до Куявського культурного центру за вул Plac Klasztorny 2 о 10:00. А сьогодні у Міській Бібліотеці Іновроцлава розпочинаються заняття з фітнесу для дітей. Рухливі заняття, адаптовані до віку учасників, проводитиме Яна Тихонова – сертифікований інструктор з фітнесу, банджі-джампінг фітнесу, TBC, TRX та фітнес-степу з 10-річним досвідом. Бібліотека запрошує сьогодні о 16:00 до «Таємного саду» за вул Jana Kilińskiego 16. Заняття для дітей від 6 років!Реєстрація за номером 52 352 72 37.В річницю повномасштабного вторгнення росії на територію України, у п'ятницю 24 лютого о 17:00 відбудеться концерт у студії Польського Радіо ПІК у Бидгощі. Під час камерного концерту виступатимуть молоді та талановиті українські митці - учні та студенти. У їхньому виконанні почуємо твори українських артистів. Зв'яжемося також із Києвом і поговоримо з Іриною Брох, яка ще до війни була частим гостем у Польщі, проходячи студентські практики, а коли розпочалося вторгнення, проводила репортажі з Києва, що знаходився під обстрілами.