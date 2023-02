Podpalacz śmietników zatrzymany. Narobił szkód o wartości prawie 300 tys. zł

Policjanci zatrzymali 31-latka, który podpalał pergole śmietnikowe we Włocławku. Przedstawili mężczyźnie kilkanaście zarzutów dotyczących uszkodzenia mienia o łącznej wartości niemal 300 tys. zł.

Do podpaleń śmietników we Włocławku dochodziło regularnie od ubiegłego roku. W miniony piątek policjanci zatrzymali do sprawy 31-latka. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie włocławianinowi 14 zarzutów uszkodzenia mienia – relacjonuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskie Policji we Włocławku. - Mundurowi ustalili, że mężczyzna jest odpowiedzialny za serię podpaleń śmietników, do jakich dochodziło od kwietnia 2022 roku do lutego bieżącego roku. Potwierdził to między innymi przeprowadzony przez policjantów eksperyment procesowy, podczas którego zatrzymany wskazał miejsca, gdzie podpalał pergole śmietnikowe.Mundurowi ustalili ponadto, że mężczyzna był już karany za przestępstwa przeciwko mieniu, dlatego - jako recydywiście - grozi mu surowsza kara. Sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny tymczasowy areszt.