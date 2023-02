Prorektor UKW po Konferencji Rektorów: Polska nauka ma się coraz lepiej [rozmowa]

- Światowy Kongres Kopernikański jest wielkim świętem nauki w Polsce i zwraca uwagę opinii publicznej na problemy nauki i jej znaczenie dla życia społecznego — mówił prorektor UKW w Bydgoszczy prof. Bendykt Odya, który był dziś gościem „Rozmowy dnia" Polskiego Radia PiK.

Michał Jędryka: Mieliśmy święto nauki polskiej przy okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ogromny Kongres Kopernikański, który rozpoczął się w Toruniu uświadomił wielu z nas problemy i osiągnięcia nauki polskiej, ale także to, że naukowcy zajmują się rzeczami, które są interesujące dla szerokich rzesz społecznych. Czy tego typu wydarzenia mogą popularyzować naukę w Polsce?

Bo to są miejsca, gdzie Mikołaj Kopernik żył i działał. Pan brał udział w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, która miała miejsce w Toruniu, w związku z tym Kongresem. Czy oceniali Państwo znaczenie polskiej nauki w kontekście światowym? Jak wygląda na tle innych uniwersytetów o znaczeniu międzynarodowym?

Ale co to właściwie znaczy?

Benedykt Odya: Oczywiście, że tak. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika zbiega się niejako również z oceną parametryczną uniwersytetów, czy w ogóle całego polskiego środowiska akademickiego. To ocena jakości naukowej - zarówno wewnętrzna, czyli pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jak i mierząca się z rozwojem nauki na świecie. Z pewnością Mikołaj Kopernik należy do tych osób, które są najbardziej znane i promujące naukę polską.Zorganizowanie Kongresu to bardzo duży wkład przede wszystkim trzech uniwersytetów. Pierwszy z nich to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - mogliśmy przypatrywać się osiągnięciom tej wspaniałej uczelni z naszego województwa. Ale Kongres stworzyły również uniwersytety Jagielloński i Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Historii PAN.- Rektorzy 20 szerokoprofilowych uniwersytetów naszego kraju, bo tacy tworzą Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, mogli w końcu pochylić się nad wynikami parametryzacji. Te przedstawił przewodniczący komisji ewaluacji nauki - profesor Błażej Skoczeń. Rozgorzała dyskusja nie tylko na temat jakości wewnętrznej i zewnętrznej nauki polskiej, bo jeżeli chodzi o jakość wewnętrzną, to przedstawia się całkiem nieźle. Poza tym pamiętajmy, że te dane nie są jeszcze zakończone. Nie wszystkie ośrodki akademickie, naukowe otrzymały już wyniki parametryzacji - mam na myśli szereg odwołań, które rozpatruje bezpośrednio minister Czarnek.Ale zauważyliśmy bardzo znaczący wzrost w najwyższej kategorii - A plus, zarówno jeżeli chodzi o zakres badań, jak i działalności artystycznej, bo chcę zwrócić uwagę, że wszystkie uczelnie techniczne, humanistyczne, społeczne, resortowe, ale również artystyczne podlegały tej ocenie.Rzecz bardzo ciekawa, że wartość nadająca najwięcej uprawnień i mająca największe znaczenie w ocenie parametrycznej - B plus – dotyczy ponad 51 proc. środowiska naukowego w naszym kraju. To bardzo dobry wynik.- Te litery mają bardzo istotne przełożenie na wiele aspektów funkcjonowania w środowisku akademickim. To przede wszystkim jakość naukowa, możliwość prowadzenia szkół doktorskich i w ogóle realizacji stopni i tytułów naukowych, możliwość ubiegania się o swoistego rodzaju zakres badań. To w końcu finansowanie, choć ono na razie jest w powijakach oraz w ogóle kształtowanie wizji przekazywania nauki, czyli kształcenie studentów.Dzisiaj najważniejszą kategorią, o którą ubiegało się środowisko to właśnie B plus, ono daje wszelkie te uprawnienia. Zarówno A czy A plus są dodatkiem do statutu uczelni. (...)