Bydgoska policja podsumowała akcję NURD. Kontrole w trosce o pieszych i rowerzystów

Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Są oni niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie posiadają wokół siebie blachy, poduszek powietrznych i pozostałych rozwiązań.Zdarza się, że w przypadku zderzenia z pojazdem, piesi giną czy zostają ranni. Zdaniem policji można tego uniknąć, wystarczą tylko i aż elementy odblaskowe. Służby zwracały uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych i rowerzystów, ale nie tylko.Do działań wykorzystano mobilne centrum monitoringu, przy pomocy którego policja obserwowała kierowców w rejonie przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Kombatantów.Policjanci odnotowali 98 wykroczeń kierowców wobec pieszych, a także jedno popełnione w stosunku do rowerzystów.Kierowcy najczęściej dopuszczali się:Jednak przewinienia popełniali też piesi:Policja znów zwraca się z do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.