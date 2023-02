Prokuratorzy, sędziowie i prawnicy na dyżurach. Pomagają ofiarom przestępstw

W poniedziałek rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 26 lutego zainteresowani będą mogli uzyskać bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

W akcję włączają się sądy, prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. Wszędzie tam osoby dotknięte przestępstwem mogą otrzymać bezpłatną poradę. - Celem tej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw – mówi Dominika Bocian z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.W tym czasie w sądach, jednostkach policji czy prokuraturach w naszym regionie pełnione będą dodatkowe dyżury (informacje o miejscach i godzinach publikują na swoich stronach internetowych). - Prokuratura dyżuruje 365 dni w roku, natomiast w tym konkretnym tygodniu zawsze wyznaczani są dodatkowi prokuratorzy - mówi prokurator Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ.Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc. Prawną i psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną, dostosowaną do potrzeb. Wykaz placówek znajduje się na stronie Funduszu Sprawiedliwości –Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.plEuropejski Dzień Ofiar Przestępstw przypada 22 lutego. To inicjatywa stworzona przez Parlament Europejski w 1988 roku, która ma na celu wspieranie ofiar przestępstw.