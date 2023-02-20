2023-02-20, 12:30 Redakcja
Всесвітній конгрес Коперника та допомога дітям-біженцям
У Торуні проходить Всесвітній конгрес Коперника, а у Бидгощі продовжують активно допомагати дорослим та дітям-біженцям.
Подяка бидгощанам від біженців, свято Коперника та віртуальний тир
За даними Повітової Служби Праці, понад 20 тисяч людей з України влаштувалися на роботу в Бидгощі та її околицях. Заступник мера Міхал Штибель підкреслив, що: "люди, які потребують допомоги, постійно звертаються – тому ми вирішили продовжити роботу складів допомоги та інформаційно-консультаційного пункту для іноземців". Інформаційні пункти знаходяться за вул Єзуїцька 5, Грюнвальдська 32 та Вишогродська 13.
Зараз у Бидгощі проживає 2697 дітей з України. "Від початку російської агресії ми робимо все можливе, щоб діти почувалися в безпеці. Усі діти, які навчаються в наших школах, вивчають польську мову та отримують психологічну допомогу. Хочу подякувати всім, хто щоденно підтримує дітей-біженців – вчителям, батькам, молоді, педагогічному колективу", – додала віце-мер Івона Вашкевич.