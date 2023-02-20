Всесвітній конгрес Коперника та допомога дітям-біженцям

У Торуні проходить Всесвітній конгрес Коперника, а у Бидгощі продовжують активно допомагати дорослим та дітям-біженцям.

У Торуні проходить Всесвітній конгрес Коперника. У ньому беруть участь сотні дослідників і експертів з усього світу. Проводяться дискусійні панелі, присвячені астрономії, природничим наукам, медицині та економіці, а також філософські, теологічні, правові та фінансові дебати керівників центральних банків. Серед лекторів лауреат Нобелівської премії 2017 року проф. Баррі Кларк Баріш - американський фізик-експериментатор, провідний фахівець в області гравітаційних хвиль.За даними Повітової Служби Праці, понад 20 тисяч людей з України влаштувалися на роботу в Бидгощі та її околицях. Заступник мера Міхал Штибель підкреслив, що: "люди, які потребують допомоги, постійно звертаються – тому ми вирішили продовжити роботу складів допомоги та інформаційно-консультаційного пункту для іноземців". Інформаційні пункти знаходяться за вул Єзуїцька 5, Грюнвальдська 32 та Вишогродська 13.Зараз у Бидгощі проживає 2697 дітей з України. "Від початку російської агресії ми робимо все можливе, щоб діти почувалися в безпеці. Усі діти, які навчаються в наших школах, вивчають польську мову та отримують психологічну допомогу. Хочу подякувати всім, хто щоденно підтримує дітей-біженців – вчителям, батькам, молоді, педагогічному колективу", – додала віце-мер Івона Вашкевич.