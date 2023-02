Na Ukrainie stracili wszystko. Fundacja Polska i Duchacze stworzyli im drugi dom

Były podziękowania, wspomnienia i łzy wzruszenia. Fundacja Polska z Bydgoszczy i Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego, które od początku wojny opiekują się uchodźcami i organizują konwoje na Ukrainę zaprosiły na spotkanie zaprzyjaźnionych ludzi i instytucje, które ich wspierają.

W jednym dniu straciła rodzinę i dom

Wielu ludzi pomaga

Jadą z pomocą na Ukrainę